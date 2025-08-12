Карты украинцев могут заблокировать — каких распространенных ошибок нужно избегать

Банковская карта. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Финансовый мониторинг в Украине стал более строгим. Банки могут блокировать переводы клиентов, если заметят подозрительную операцию. Одна незначительная ошибка способна привести к проблемам, но большинство украинцев не задумываются над причинно-следственными связями.

Об ошибках, из-за которых банк может заблокировать карту, рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Реклама

Читайте также:

Отсутствие назначения платежа

Этой функцией пользуются далеко не все клиенты финансовых учреждений. Но правильное заполнение поля "Назначение платежа" минимизирует риск мониторинга и блокировки. Фиксируя большое количество операций без объяснений, банк будет иметь основание для дополнительных вопросов.

В зависимости от цели перевода допускаются такие формулировки:

"Помощь родственнику";

"Возврат долга";

"Подарок на день рождения";

"Доля за коммунальные услуги";

"Благотворительный взнос" и т.д.

"Заполнение назначения платежа — это самый простой способ защититься от подозрений банка. Потратив всего 10-15 секунд на выбор подходящей формулировки, вы значительно снижаете риск блокировки счета и лишних вопросов от службы финмониторинга", — констатировал Богдан Янкив.

Неприемлемые формулировки

Даже если человек регулярно прописывает назначение платежа, это не означает избежание всех подозрений. Ведь некоторые высказывания лучше вообще не использовать, иначе существует риск нарваться на банковскую проверку. Например, следует категорически избегать словосочетаний "за крипту", "обмен валюты", "за услуги" и др.

Во-первых, подобные формулировки свидетельствуют об осуществлении деятельности без регистрации ФЛП. Во-вторых, они указывают на получение дохода без уплаты налогов. Такие слова не только приведут к блокировке счета, но и могут стать причиной одностороннего расторжения деловых отношений с клиентом.

Игнорирование бизнес-переводов

Имея счет физического лица-предпринимателя, не стоит получать деньги на обычную банковскую карту, если это оплата за предоставленные услуги/проданные товары. Надо всегда осуществлять бизнес-переводы вместо личных, ведь они подтверждаются документами и редко вызывают вопросы у финмониторинга (при условии правильных расчетов).

"Для предпринимателей использование бизнес-переводов — это не просто рекомендация, а необходимость. Ведь даже крупные суммы по договорам вызывают меньше подозрений, чем небольшие личные переводы без объяснений", — уточнил юрист.

Опять таки, отдавая предпочтение личным счетам вместо предпринимательского, можно получить подозрение в умышленном уменьшении официального дохода для избежания крупных налоговых платежей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ПриватБанк снизил тариф на международные переводы с карты на карту через мобильное приложение до 1% вместо 1,5-2%. Скидка действует для переводов с зарубежных карт на счета финучреждения и наоборот.

Также мы писали, что с 1 августа в Украине запустили открытый банкинг, который предусматривает предоставление гражданам многих полезных функций. Например, клиенты банков смогут управлять всеми счетами в одном мобильном приложении.