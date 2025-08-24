Эти ошибки чаще всего делают ФЛП в 2025 — на какие суммы штрафуют предпринимателей

ФЛП с документами. Фото: Pexels

Некоторых ФЛП могут оштрафовать в 2025 году из-за несоблюдения правил ведения предпринимательской деятельности. Очень часто представители бизнеса допускают ошибки, следствием которых являются финансовые санкции. В этом году требования к определенным категориям ФЛП изменились, поэтому украинцы могут попасть в беду по незнанию.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Самые распространенные ошибки ФЛП в 2025

Специалист выделил пять критических ошибок, которые стоят предпринимателям не только финансов, но и нервов. Вот перечень наиболее распространенных причин для штрафования ФЛП в 2025 году.

Несвоевременная уплата ЕСВ. С января текущего года восстановили обязанность начисления единого социального взноса для всех физических лиц-предпринимателей. Наши граждане уже привыкли к военной льготе, поэтому частенько забывают о необходимости уплаты. Нарушение сроков представления отчетности. Забыть о заполнении одной из многих деклараций несложно, но даже день просрочки может стоить 1020 грн штрафа. Работа без РРО. Регистратор расчетных операций является обязательным для многих ФЛП, но его до сих пор используют не все предприниматели. С августа 2025 года вернулись полные штрафы за нарушение правил применения РРО — 100% от суммы продаж вместо 25%. Платежи на личную карту. Принимая деньги на банковский счет вместо предпринимательского украинцы рискуют заплатить штраф от 17 000 до 34 000 грн за отсутствие регистрации ФЛП. Плюс им могут начислить налоги на всю сумму дохода: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Отсутствие минимальной документации. Для большинства предпринимателей штраф составляет 1020 грн. А продавцы товаров из рисковых групп — техники, ювелирных изделий и лекарственных средств — рискуют потерять 100% от стоимости продукции, реализованной без первичной документации.

"Незнание правил не освобождает от ответственности. В 2025 году налоговая служба значительно усилила контроль за соблюдением ФЛП своих обязательств. Но всех штрафов можно избежать, если быть внимательным к деталям и своевременно выполнять требования", -= отметил юрист.

Какие налоги будут платить ФЛП в сентябре

На сентябрь 2025 года не запланировано никаких изменений относительно налоговых ставок в Украине. Представители бизнеса будут платить стандартные суммы и проценты от доходов. Так, ФЛП на упрощенной системе (1 и 2 группы) должны пополнить бюджет военным сбором в размере 800 грн (10% от минимальной зарплаты).

Ставка единого налога для них равна:

ФЛП 1 группы — 10% от прожиточного минимума (302,80 грн/мес.);

ФЛП 2 группы — 20% от минимальной зарплаты (1 600 грн/мес.).

Представители 3 группы в сентябре будут начислять 6% от дохода (5% ЕН и 1% военного сбора). Уплата средств предусмотрена по результатам всего третьего квартала с октября. Минимальная сумма единого социального взноса для ФЛП одинакова — 1 760 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые карточные переводы украинцев не подлежат налогообложению. Это касается многих социальных выплат и финансовых пособий, донатов волонтерам, возврата долга, денежных отправлений между близкими родственниками и т.д.

Также мы писали, кто из украинцев может не платить единый налог, военный сбор, единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц. Такую льготу имеют мобилизованные ФЛП, служащие в рядах ВСУ во время военного положения.