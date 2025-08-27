Большой штраф для ФЛП — от какой операции нужно воздержаться в 2025 году

Женщина сидит за столом. Фото: Pexels

Нередко в предпринимательстве возникают ситуации, когда нужно поддержать партнера по бизнесу денежным займом. Однако этого не стоит делать ФЛП на едином налоге, ведь "невинная" операция может привести к серьезным финансовым последствиям.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Что запрещено делать ФЛП

Закон различает возвратную (договор займа) и безвозвратную финансовую помощь (фактически дарение). Но для ФЛП-единщиков не имеет значения, планируют они получить деньги обратно или нет, ведь сам факт предоставления определенной суммы классифицируется как финансовая помощь со всеми правовыми последствиями.

"Ключевая причина кроется в ограничениях упрощенной системы налогообложения. В соответствии с подпунктом 291.5.1 НКУ, плательщики единого налога I-III групп не имеют права осуществлять деятельность в сфере финансового посредничества", — отметил специалист.

Контролирующие органы трактуют предоставление средств как финансовую услугу, то есть даже факт займа подпадает под запрещенный для ФЛП на упрощенной системе КВЭД 64. Если операция была осуществлена всего раз, это тоже признают нарушением условий пребывания на едином налоге.

Лишь некоторым предпринимателям ничего не грозит, но перечень деятельности очень узкий:

страховые агенты;

сюрвейеры (инспекторы, выполняющие осмотр и предоставляющие оценку качества транспорта/перевозимого товара);

аварийные комиссары (профессиональные оценщики убытков);

аджастеры (независимые специалисты по урегулированию претензий страхователя на возмещение убытков в связи со страховым случаем).

Что грозит ФЛП за нарушение

Оказав кому-то финансовую помощь, ФЛП ждут очень серьезные последствия. Первое — его принудительно переведут на общую систему налогообложения со следующего квартала. А вернуться на упрощенную систему разрешается только через год.

Второе последствие — контролирующий орган доначислит налоги, поскольку сумма помощи будет считаться доходом, полученным от запрещенной деятельности. Ставки будут равны:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора;

22% единого социального взноса.

В целом физическому лицу-предпринимателю придется заплатить 45% от суммы транзакции. В зависимости от размера помощи штраф может быть огромным и сильно ударить по финансам ФЛП.

