ФОП на єдиному податку чи загальній системі — що треба обов’язково зробити у вересні

Деяким ФОПам у вересні потрібно встигнути здійснити важливу дію. Якщо підприємець планує найближчим часом перейти на іншу групу єдиного податку чи змінити систему, необхідно подати заявку до середини місяця. Інакше доведеться чекати завершення наступного кварталу.

Як перейти на іншу групу ЄП

Трапляються випадки, коли підприємцеві необхідно перейти на іншу групу єдиного податку. Це відбувається, наприклад, якщо не вистачає річного ліміту доходу або планується заміна сфери діяльності, найм працівників тощо. Зміна системи оподаткування — зі спрощеної на загальну та навпаки — передбачається в аналогічних випадках.

Закон дозволяє перехід лише один раз протягом року. Терміни чітко визначені — тільки з наступного кварталу. А подання заявки в контролюючий орган здійснюється до:

16 грудня (зміна з 1 січня);

16 березня (зміна з 1 квітня);

15 червня (зміна з 1 липня);

15 вересня (зміна з 1 жовтня).

Виходить, якщо ФОП має намір вже з жовтня 2025 року здійснювати діяльність на іншій групі ЄП чи системі оподаткування, він зобов’язаний звернутися з заявкою про перехід до 15 вересня. Інакше доведеться чекати закінчення четвертого кварталу.

"Якщо протягом календарного року відбувся перехід з однієї системи оподаткування на іншу, за даний період (рік) необхідно звітувати за обома системами", — йдеться на спеціалізованому порталі Taxer.

Плюс до заявки потрібно додати розрахунок доходу підприємця за попередній календарний рік. І важливо переконатися, що ФОП повністю відповідає вимогам тієї групи платника ЄП чи системи, яку хоче обрати. Наприклад, у нього не має бути податкової заборгованості чи перевищеного річного ліміту доходу.

Поширена причина зміни групи ЄП

Існує багато причин, чому підприємець може захотіти перейти на іншу групу єдиного податку чи систему. Але найпоширеніша — перевищення ліміту доходу за рік діяльності. Для кожної групи передбачені власні максимальні суми прибутку:

1 група — 336 000 грн;

2 група — 6 672 000 грн;

3 група — 9 336 000 грн.

Наближення доходу до критичної межі — це вагомий привід замислитися над зміною групи, де ліміт вищий. А представники загальної системи оподаткування можуть взагалі не перейматися річними прибутками, оскільки лімітів для них не встановлено.

