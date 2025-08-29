Що оплачує покупець при купівлі квартири — які податки та пільги

Людина рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Купівля квартири — це не лише радість від нового житла, а й низка обов’язкових платежів, які можуть суттєво вплинути на бюджет. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, важливо заздалегідь розібратися, які витрати лягають на плечі покупця.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які податки, збори та інші витрати чекають на покупця в Україні.

Витрати покупця при купівлі квартири

Покупець стикається з низкою обов’язкових платежів. Найперше це внесок до Пенсійного фонду у розмірі 1% від вартості житла.

Також обов’язковим є сплата державного мита. Воно становить ще 1% від вартості нерухомості. Обидва ці платежі покупець зазвичай покриває самостійно, адже без них угода просто не відбудеться.

Окрім цього, потрібно оплатити послуги нотаріуса. Їхня сума залежить від конкретного спеціаліста, регіону та складності угоди. Зазвичай сторони домовляються, хто саме бере на себе цю витрату.

Податки під час купівлі квартири

На відміну від продавця, який сплачує податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, покупець зобов’язаний оплатити лише невелику частину витрат, пов’язаних із державою. Сюди належить внесок до Пенсійного фонду та держмито.

"Розмір платежів не залежить від того, чи вперше людина купує житло, чи вже має інші об’єкти. Відмінності є лише у випадках, коли покупець належить до пільгових категорій", — уточнює адвокатка Ірина Смітюх.

Хто не оплачує Пенсійний фонд при купівлі квартири

Законодавство передбачає винятки, коли покупець звільняється від сплати 1% до Пенсійного фонду. Це можливо, якщо:

ви купуєте перше у житті житло;

ви не брали участі в приватизації;

ви не отримували нерухомість у спадок чи як подарунок;

ви перебуваєте у квартирній черзі.

"У таких випадках Пенсійний фонд не вимагає внеску, але необхідно підтвердити підстави документами", — пояснює Смітюх.

Скільки коштують послуги нотаріуса при купівлі квартири

Вартість нотаріального супроводу — ще одна важлива стаття витрат для покупця. Ціна формується з кількох частин: посвідчення договору, реєстрації права власності в Державному реєстрі, оформлення витягів.

У середньому вартість нотаріальних послуг становить від кількох тисяч гривень і може сягати 1% від суми угоди.

Хто сплачує державне мито при купівлі квартири

Державне мито в розмірі 1% від вартості житла — платіж, який теж зазвичай сплачує покупець. Проте бувають винятки.

Від цього збору звільняються інваліди 1 і 2 груп, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, інваліди війни та сім’ї загиблих воїнів.

"Але тут є нюанс: якщо лише одна сторона має право на пільгу, нотаріус зобов’яже іншу сторону внести мито в повному розмірі. Тобто уникнути платежу можна лише тоді, коли і продавець, і покупець належать до пільгової категорії", — уточнює адвокатка.

Які ще витрати може мати покупець квартири

Окрім обов’язкових податків і зборів, покупець часто бере на себе додаткові витрати. Це може бути оплата незалежної оцінки квартири, послуги рієлтора, а також витрати на переклади документів чи отримання довідок.

Експертка радить закладати в бюджет не менше 2-3% від вартості квартири на всі супутні платежі. Це дозволяє уникнути неприємних несподіванок у день підписання договору.

"Часто люди помилково думають, що покупець платить лише ціну житла. Насправді фінальне навантаження більше, і його варто враховувати заздалегідь", — підкреслює Смітюх.

Як повідомлялось, операції з нерухомістю — це складний процес, де вибір об'єкта є лише частиною. Особливу увагу варто приділити нотаріальному оформленню, адже саме нотаріус фіксує суму, від якої залежить розмір податків продавця.

Також ми розповідали, що придбання житла — це відповідальний крок, що вимагає ретельної перевірки документів, а не лише огляду самої квартири. Юридична чистота угоди є запорукою її безпеки, тому перед підписанням договору купівлі-продажу потрібно пересвідчитися, що з нерухомістю все гаразд.