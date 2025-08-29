Что оплачивает покупатель при покупке квартиры — какие налоги и льготы

Человек считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Покупка квартиры — это не только радость от нового жилья, но и ряд обязательных платежей, которые могут существенно повлиять на бюджет. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно заранее разобраться, какие расходы ложатся на плечи покупателя.

Расходы покупателя при покупке квартиры

Покупатель сталкивается с рядом обязательных платежей. Прежде всего это взнос в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости жилья.

Также обязательным является уплата государственной пошлины. Она составляет еще 1% от стоимости недвижимости. Оба эти платежи покупатель обычно покрывает самостоятельно, ведь без них сделка просто не состоится.

Кроме этого, нужно оплатить услуги нотариуса. Их сумма зависит от конкретного специалиста, региона и сложности сделки. Обычно стороны договариваются, кто именно берет на себя эти расходы.

Налоги при покупке квартиры

В отличие от продавца, который платит налог на доходы физических лиц и военный сбор, покупатель обязан оплатить лишь небольшую часть расходов, связанных с государством. Сюда относится взнос в Пенсионный фонд и госпошлина.

"Размер платежей не зависит от того, впервые человек покупает жилье или уже имеет другие объекты. Отличия есть только в случаях, когда покупатель относится к льготным категориям", — уточняет адвокат Ирина Смитюх.

Кто не оплачивает Пенсионный фонд при покупке квартиры

Законодательство предусматривает исключения, когда покупатель освобождается от уплаты 1% в Пенсионный фонд. Это возможно, если:

вы покупаете первое в жизни жилье;

вы не участвовали в приватизации;

вы не получали недвижимость в наследство или в качестве подарка;

вы находитесь в квартирной очереди.

"В таких случаях Пенсионный фонд не требует взноса, но необходимо подтвердить основания документами", — объясняет Смитюх.

Сколько стоят услуги нотариуса при покупке квартиры

Стоимость нотариального сопровождения — еще одна важная статья расходов для покупателя. Цена формируется из нескольких частей: удостоверение договора, регистрации права собственности в Государственном реестре, оформления выписок.

В среднем стоимость нотариальных услуг составляет от нескольких тысяч гривен и может достигать 1% от суммы сделки.

Кто платит государственную пошлину при покупке квартиры

Государственная пошлина в размере 1% от стоимости жилья — платеж, который тоже обычно платит покупатель. Однако бывают исключения.

От этого сбора освобождаются инвалиды 1 и 2 групп, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, инвалиды войны и семьи погибших воинов.

"Но здесь есть нюанс: если только одна сторона имеет право на льготу, нотариус обяжет другую сторону внести пошлину в полном размере. То есть избежать платежа можно только тогда, когда и продавец, и покупатель относятся к льготной категории", — уточняет адвокат.

Какие еще расходы может иметь покупатель квартиры

Кроме обязательных налогов и сборов, покупатель часто берет на себя дополнительные расходы. Это может быть оплата независимой оценки квартиры, услуги риелтора, а также расходы на переводы документов или получение справок.

Эксперт советует закладывать в бюджет не менее 2-3% от стоимости квартиры на все сопутствующие платежи. Это позволяет избежать неприятных неожиданностей в день подписания договора.

"Часто люди ошибочно думают, что покупатель платит только цену жилья. На самом деле финальная нагрузка больше, и ее стоит учитывать заранее", — подчеркивает Смитюх.

