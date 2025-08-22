Ціни на квартири у Києві Львові та Ужгороді — де найвищі ціни по Україні у серпні 2025 року

Чоловік і жінка несуть коробку. Фото: Freepik

Ринок нерухомості в Україні знову дивує своєю динамікою. Станом на серпень 2025 року Київ, Львів та Ужгород утримують статус найдорожчих міст для купівлі квартир. Проте не завжди столиця є абсолютним лідером, адже Західна Україна поступово наздоганяє її за вартістю житла, адже там відчутно зростає попит, і навіть висока ціна не стримує покупців.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ціни на квартири у цих містах та які фактори впливають на вартість житла.

Ціни на однокімнатні квартири вторинки

За даними порталу ЛУН, у Києві середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 65 тисяч доларів. Це на 8% більше, ніж пів року тому. Львів майже наздогнав столицю з ціною 64,7 тисячі доларів, а зростання тут становило 1%. В Ужгороді аналогічне житло коштує 63 тисячі доларів, що на 5% більше, ніж у лютому.

Ціни на 1-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Попри те, що різниця між трьома містами невелика, динаміка різниться. Якщо Київ та Львів ростуть поступово, то в Ужгороді стрибок цін більш відчутний.

Скільки коштують двокімнатні квартири вторинки

Двокімнатне житло традиційно дорожче й у серпні 2025 року у Києві воно в середньому оцінюється у 100 тисяч доларів. Зростання становило 4% за останні пів року. У Львові аналогічні квартири коштують 93 тисячі доларів, що означає приріст у 3%. В Ужгороді ціна сягає 90 тисяч доларів — тут зафіксовано найбільш відчутне зростання на рівні 6%.

Ціни на 2-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

"Багато людей переїхали сюди на постійне проживання, а ринок не встигає задовольнити попит", — пояснює бренд та бізнес директора ЛУН Денис Суділковський ситуацію із Закарпаттям.

Ціни на трикімнатні квартири вторинки

Найбільша вартість традиційно припадає на трикімнатні помешкання. У Києві вони у середньому коштують 150 тисяч доларів, що на 8% більше, ніж у лютому 2025 року. Львів утримує ціну на рівні 117 тисяч доларів (зростання 2%), а Ужгород показав рекордний стрибок до 110 тисяч доларів, що на 10% дорожче, ніж пів року тому.

Ціни на 3-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Закарпатська нерухомість дорожчає швидше, ніж у великих мегаполісах, і це підтверджує її стратегічну привабливість для тих, хто планує життя поза межами столиці.

Вартість квадратного метра у новобудові

Якщо дивитися на первинний ринок, то тут ситуація трохи інша. У серпні 2025 року найдорожчий квадратний метр зафіксований у Львові — 57 тисяч гривень. Київ займає другу позицію з 54,5 тисячі гривень. Ужгород поки дешевший із показником 47,9 тисячі гривень, проте саме тут ціна зросла на 4% за останні пів року.

Ціни за квадратний метр на первинному ринку. Графіка: ЛУН

Сегменти "економ" і "комфорт" залишаються найактивнішими. За даними ЛУН, саме тут продажі йдуть швидше, а вартість зростає динамічніше.

"Саме доступне житло зараз у центрі уваги покупців, які хочуть швидко закрити свої житлові потреби", — додає Суділковський.

Попит на житло у Карпатському регіоні

Карпатський регіон протягом року додав у ціні понад 20%. Причинами стали активний внутрішній туризм, релокація та зростання інтересу до заміського життя. Це відчувається і на ринку квартир у Львові та Ужгороді, де новобудови та вторинка дорожчають швидше, ніж у середньому по країні.

Попит на житло у цих містах підтримується також тим, що вони приваблюють людей із різних регіонів, включаючи Київ. Для багатьох західна частина України стала символом стабільності та нових можливостей.

