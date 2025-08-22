Цены на квартиры в Киеве Львове и Ужгороде — где самые высокие цены по Украине в августе 2025 года

Мужчина и женщина несут коробку. Фото: Freepik

Рынок недвижимости в Украине снова удивляет своей динамикой. По состоянию на август 2025 года Киев, Львов и Ужгород удерживают статус самых дорогих городов для покупки квартир. Однако не всегда столица является абсолютным лидером, ведь Западная Украина постепенно догоняет ее по стоимости жилья, ведь там ощутимо растет спрос, и даже высокая цена не сдерживает покупателей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ценах на квартиры в этих городах и какие факторы влияют на стоимость жилья.

Цены на однокомнатные квартиры вторички

По данным портала ЛУН, в Киеве средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 65 тысяч долларов. Это на 8% больше, чем полгода назад. Львов почти догнал столицу с ценой 64,7 тысячи долларов, а рост здесь составил 1%. В Ужгороде аналогичное жилье стоит 63 тысячи долларов, что на 5% больше, чем в феврале.

Цены на 1-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Несмотря на то, что разница между тремя городами небольшая, динамика отличается. Если Киев и Львов растут постепенно, то в Ужгороде скачок цен более ощутимый.

Сколько стоят двухкомнатные квартиры вторички

Двухкомнатное жилье традиционно дороже и в августе 2025 года в Киеве оно в среднем оценивается в 100 тысяч долларов. Рост составил 4% за последние полгода. Во Львове аналогичные квартиры стоят 93 тысячи долларов, что означает прирост в 3%. В Ужгороде цена достигает 90 тысяч долларов — здесь зафиксирован наиболее ощутимый рост на уровне 6%.

Цены на 2-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

"Многие люди переехали сюда на постоянное проживание, а рынок не успевает удовлетворить спрос", — объясняет бренд и бизнес директора ЛУН Денис Судилковский ситуацию с Закарпатьем.

Цены на трехкомнатные квартиры вторички

Наибольшая стоимость традиционно приходится на трехкомнатные квартиры. В Киеве они в среднем стоят 150 тысяч долларов, что на 8% больше, чем в феврале 2025 года. Львов удерживает цену на уровне 117 тысяч долларов (рост 2%), а Ужгород показал рекордный скачок до 110 тысяч долларов, что на 10% дороже, чем полгода назад.

Цены на 3-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Закарпатская недвижимость дорожает быстрее, чем в крупных мегаполисах, и это подтверждает ее стратегическую привлекательность для тех, кто планирует жизнь за пределами столицы.

Стоимость квадратного метра в новостройке

Если смотреть на первичный рынок, то здесь ситуация немного другая. В августе 2025 года самый дорогой квадратный метр зафиксирован во Львове — 57 тысяч гривен. Киев занимает вторую позицию с 54,5 тысячи гривен. Ужгород пока дешевле с показателем 47,9 тысячи гривен, однако именно здесь цена выросла на 4% за последние полгода.

Цены за квадратный метр на первичном рынке. Графика: ЛУН

Сегменты "эконом" и "комфорт" остаются самыми активными. По данным ЛУН, именно здесь продажи идут быстрее, а стоимость растет динамичнее.

"Именно доступное жилье сейчас в центре внимания покупателей, которые хотят быстро закрыть свои жилищные потребности", — добавляет Судилковский.

Спрос на жилье в Карпатском регионе

Карпатский регион в течение года прибавил в цене более 20%. Причинами стали активный внутренний туризм, релокация и рост интереса к загородной жизни. Это ощущается и на рынке квартир во Львове и Ужгороде, где новостройки и вторичка дорожают быстрее, чем в среднем по стране.

Спрос на жилье в этих городах поддерживается также тем, что они привлекают людей из разных регионов, включая Киев. Для многих западная часть Украины стала символом стабильности и новых возможностей.

