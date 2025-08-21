Які документи потрібно перевірити при купівлі квартири в Україні

Чоловік та жінка тримають ключі. Фото: Freepik

Купівля квартири — це серйозне рішення, яке вимагає не лише огляду житла, а й детальної перевірки всіх документів. Саме від цього залежить безпека майбутньої угоди. Тому перед укладенням договору купівлі-продажу важливо переконатися у юридичній чистоті нерухомості.

Перевірка передбачає аналіз правовстановлюючих документів, пошук можливих обтяжень чи заборон, а також уточнення інформації про борги та судові процеси, пов’язані з власником житла, підкреслюють у Міністерстві юстиції. Цей етап допомагає уникнути серйозних ризиків — від визнання договору недійсним до втрати права власності.

Які документи підтверджують право власності

Перше, що потрібно перевірити, — документи, які підтверджують право власності продавця на житло. Вони можуть бути різними: договори купівлі-продажу, дарування, довічного утримання, міни, спадкові договори.

Також сюди відносяться:

свідоцтва про право на спадщину чи право власності, видані нотаріусом;

рішення суду, що набрало законної сили;

свідоцтва про придбання житла з аукціонів;

свідоцтва про приватизацію;

технічні паспорти та інші документи, визначені законодавством.

Кожен із цих документів повинен бути оформлений належним чином. Якщо документ містить виправлення чи суперечності, це може свідчити про потенційні проблеми.

Перевірка державної реєстрації речових прав

Ключовим етапом є підтвердження факту державної реєстрації права власності. Це робиться через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Там міститься актуальна інформація про власника, наявність обтяжень, арештів або іпотеки.

У Міністерстві юстиції підкреслюють що отримати дані можна як у паперовій формі через реєстратора чи нотаріуса, так і в електронній формі через портал "Дія".

У реєстрі можна перевірити:

чи зареєстровані права власності;

чи є заборони чи арешти на квартиру;

чи внесено зміни до інформації про власника.

Це дозволяє покупцеві переконатися, що продавець має повне право розпоряджатися житлом.

Які обтяження можуть виявитися у документах

Перед підписанням угоди потрібно перевірити, чи немає на квартирі обтяжень. До них відносяться:

іпотека;

арешт;

заборона відчуження;

судові рішення щодо нерухомості.

"Обов’язково перевіряйте, чи в реєстрі не зареєстровані судові рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, оскільки вони можуть заблокувати угоду", — радять у Мін’юсті.

Крім того, варто з’ясувати, чи не накладено на власника санкцій, та чи він не перебуває у Єдиному реєстрі боржників.

Перевірка технічного стану і перепланувань

Ще один важливий крок — оцінка технічного паспорта. Якщо у квартирі проводили перепланування або знесено несучі стіни, це повинно бути підтверджено новими документами. Інакше в майбутньому можуть виникнути проблеми з введенням житла в експлуатацію чи його подальшим продажем.

Міністерство юстиції наголошує, що у разі перепланування необхідно отримати дозвільні документи та оновлений технічний паспорт".

Чому важливо перевіряти борги і судові справи

Окрім правовстановлюючих документів, важливо дізнатися про фінансові та юридичні ризики. Йдеться про наявність боргів за комунальні послуги чи участь власника у судових процесах.

Інформацію про судові справи можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Якщо ж продавець має великі борги або перебуває у санкційних списках, укладати угоду вкрай ризиковано.

Як повідомлялось, підготовка повного пакета документів — ключовий етап продажу нерухомості, адже навіть через один відсутній документ угода може зірватися. Згідно із законом, нотаріус не зможе посвідчити договір купівлі-продажу без усіх необхідних паперів, що підтверджують право власності.

Також ми розповідали, що при операціях з нерухомістю важливо враховувати не лише вибір об'єкта, а й юридичні та податкові аспекти. Зокрема, нотаріус фіксує в документах суму доходу, яка є основою для розрахунку податків продавця. Правильне зазначення цієї суми має вирішальне значення для успішного завершення угоди.