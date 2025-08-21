Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Не потерять все — какие бумаги надо проверить при покупке жилья

Не потерять все — какие бумаги надо проверить при покупке жилья

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 04:20
Какие документы нужно проверить при покупке квартиры в Украине
Мужчина и женщина держат ключи. Фото: Freepik

Покупка квартиры — это серьезное решение, которое требует не только осмотра жилья, но и детальной проверки всех документов. Именно от этого зависит безопасность будущей сделки. Поэтому перед заключением договора купли-продажи важно убедиться в юридической чистоте недвижимости.

Проверка предусматривает анализ правоустанавливающих документов, поиск возможных обременений или запретов, а также уточнение информации о долгах и судебных процессах, связанных с владельцем жилья, подчеркивают в Министерстве юстиции. Этот этап помогает избежать серьезных рисков - от признания договора недействительным до потери права собственности.

Реклама
Читайте также:

Какие документы подтверждают право собственности

Первое, что нужно проверить, — документы, которые подтверждают право собственности продавца на жилье. Они могут быть разными: договоры купли-продажи, дарения, пожизненного содержания, мены, наследственные договоры.

Также сюда относятся:

  • свидетельства о праве на наследство или право собственности, выданные нотариусом;
  • решение суда, вступившее в законную силу;
  • свидетельства о приобретении жилья с аукционов;
  • свидетельства о приватизации;
  • технические паспорта и другие документы, определенные законодательством.

Каждый из этих документов должен быть оформлен надлежащим образом. Если документ содержит исправления или противоречия, это может свидетельствовать о потенциальных проблемах.

Проверка государственной регистрации прав на недвижимое имущество

Ключевым этапом является подтверждение факта государственной регистрации права собственности. Это делается через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Там содержится актуальная информация о владельце, наличие обременений, арестов или ипотеки.

В Министерстве юстиции подчеркивают что получить данные можно как в бумажной форме через регистратора или нотариуса, так и в электронной форме через портал "Дія".

В реестре можно проверить:

  • зарегистрированы ли права собственности;
  • есть ли запреты или аресты на квартиру;
  • внесены ли изменения в информацию о владельце.

Это позволяет покупателю убедиться, что продавец имеет полное право распоряжаться жильем.

Какие обременения могут оказаться в документах

Перед подписанием сделки нужно проверить, нет ли на квартире обременений. К ним относятся:

  • ипотека;
  • арест;
  • запрет отчуждения;
  • судебные решения в отношении недвижимости.

"Обязательно проверяйте, не зарегистрированы ли в реестре судебные решения о запрете совершения регистрационных действий, поскольку они могут заблокировать сделку", — советуют в Минюсте.

Кроме того, стоит выяснить, не наложены ли на владельца санкции, и не находится ли он в Едином реестре должников.

Проверка технического состояния и перепланировок

Еще один важный шаг — оценка технического паспорта. Если в квартире проводили перепланировку или снесены несущие стены, это должно быть подтверждено новыми документами. Иначе в будущем могут возникнуть проблемы с введением жилья в эксплуатацию или его последующей продажей.

Министерство юстиции отмечает, что в случае перепланировки необходимо получить разрешительные документы и обновленный технический паспорт".

Почему важно проверять долги и судебные дела

Кроме правоустанавливающих документов, важно узнать о финансовых и юридических рисках. Речь идет о наличии долгов за коммунальные услуги или участие владельца в судебных процессах.

Информацию о судебных делах можно найти в Едином государственном реестре судебных решений. Если же продавец имеет большие долги или находится в санкционных списках, заключать сделку крайне рискованно.

Как сообщалось, подготовка полного пакета документов — ключевой этап продажи недвижимости, ведь даже из-за одного отсутствующего документа сделка может сорваться. По закону, нотариус не сможет удостоверить договор купли-продажи без всех необходимых бумаг, подтверждающих право собственности.

Также мы рассказывали, что при операциях с недвижимостью важно учитывать не только выбор объекта, но и юридические и налоговые аспекты. В частности, нотариус фиксирует в документах сумму дохода, которая является основой для расчета налогов продавца. Правильное указание этой суммы имеет решающее значение для успешного завершения сделки.

недвижимость документы купить квартиру квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации