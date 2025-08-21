Какие документы нужно проверить при покупке квартиры в Украине

Мужчина и женщина держат ключи. Фото: Freepik

Покупка квартиры — это серьезное решение, которое требует не только осмотра жилья, но и детальной проверки всех документов. Именно от этого зависит безопасность будущей сделки. Поэтому перед заключением договора купли-продажи важно убедиться в юридической чистоте недвижимости.

Проверка предусматривает анализ правоустанавливающих документов, поиск возможных обременений или запретов, а также уточнение информации о долгах и судебных процессах, связанных с владельцем жилья, подчеркивают в Министерстве юстиции. Этот этап помогает избежать серьезных рисков - от признания договора недействительным до потери права собственности.

Какие документы подтверждают право собственности

Первое, что нужно проверить, — документы, которые подтверждают право собственности продавца на жилье. Они могут быть разными: договоры купли-продажи, дарения, пожизненного содержания, мены, наследственные договоры.

Также сюда относятся:

свидетельства о праве на наследство или право собственности, выданные нотариусом;

решение суда, вступившее в законную силу;

свидетельства о приобретении жилья с аукционов;

свидетельства о приватизации;

технические паспорта и другие документы, определенные законодательством.

Каждый из этих документов должен быть оформлен надлежащим образом. Если документ содержит исправления или противоречия, это может свидетельствовать о потенциальных проблемах.

Проверка государственной регистрации прав на недвижимое имущество

Ключевым этапом является подтверждение факта государственной регистрации права собственности. Это делается через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Там содержится актуальная информация о владельце, наличие обременений, арестов или ипотеки.

В Министерстве юстиции подчеркивают что получить данные можно как в бумажной форме через регистратора или нотариуса, так и в электронной форме через портал "Дія".

В реестре можно проверить:

зарегистрированы ли права собственности;

есть ли запреты или аресты на квартиру;

внесены ли изменения в информацию о владельце.

Это позволяет покупателю убедиться, что продавец имеет полное право распоряжаться жильем.

Какие обременения могут оказаться в документах

Перед подписанием сделки нужно проверить, нет ли на квартире обременений. К ним относятся:

ипотека;

арест;

запрет отчуждения;

судебные решения в отношении недвижимости.

"Обязательно проверяйте, не зарегистрированы ли в реестре судебные решения о запрете совершения регистрационных действий, поскольку они могут заблокировать сделку", — советуют в Минюсте.

Кроме того, стоит выяснить, не наложены ли на владельца санкции, и не находится ли он в Едином реестре должников.

Проверка технического состояния и перепланировок

Еще один важный шаг — оценка технического паспорта. Если в квартире проводили перепланировку или снесены несущие стены, это должно быть подтверждено новыми документами. Иначе в будущем могут возникнуть проблемы с введением жилья в эксплуатацию или его последующей продажей.

Министерство юстиции отмечает, что в случае перепланировки необходимо получить разрешительные документы и обновленный технический паспорт".

Почему важно проверять долги и судебные дела

Кроме правоустанавливающих документов, важно узнать о финансовых и юридических рисках. Речь идет о наличии долгов за коммунальные услуги или участие владельца в судебных процессах.

Информацию о судебных делах можно найти в Едином государственном реестре судебных решений. Если же продавец имеет большие долги или находится в санкционных списках, заключать сделку крайне рискованно.

Как сообщалось, подготовка полного пакета документов — ключевой этап продажи недвижимости, ведь даже из-за одного отсутствующего документа сделка может сорваться. По закону, нотариус не сможет удостоверить договор купли-продажи без всех необходимых бумаг, подтверждающих право собственности.

Также мы рассказывали, что при операциях с недвижимостью важно учитывать не только выбор объекта, но и юридические и налоговые аспекты. В частности, нотариус фиксирует в документах сумму дохода, которая является основой для расчета налогов продавца. Правильное указание этой суммы имеет решающее значение для успешного завершения сделки.