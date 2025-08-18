Як поділити квартиру при розлученні — законні варіанти у 2025 році

Чоловік віддає жінці обручку. Фото: Freepik

Поділ квартири при розлученні часто стає випробуванням для обох сторін. Правові питання переплітаються з емоціями, а відсутність згоди може перетворити процес на затяжний і дорогий спір. Щоб уникнути хаосу та захистити свої права, варто розібратися в правових аспектах, можливих способах поділу та особливостях іпотечного житла.

Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте у шлюбі, належить подружжю на праві спільної сумісної власності. Це означає, що квартира, куплена в період шлюбу, є спільною незалежно від того, на кого вона зареєстрована.

Однак існують винятки, коли квартира не ділиться:

отримана у спадок;

подарована одному з подружжя;

придбана до шлюбу;

куплена за особисті кошти одного з подружжя.

Поділ нерухомості — це не лише питання закону, але й справедливості, тому кожен випадок вимагає індивідуального підходу, наголошує адвокатка Галина Ніколаєва.

"Але навіть у таких випадках ситуація може бути складнішою, ніж здається. Якщо в житло були вкладені спільні гроші подружжя на ремонт чи реконструкцію, що суттєво підвищили його вартість, інший партнер має право на компенсацію", — пояснює вона.

Важливий момент — строк позовної давності. Позов можна подати протягом трьох років від того моменту, коли особа дізналася про порушення свого права.

Поділ квартири за взаємною згодою

Найшвидший і найменш витратний спосіб — домовленість. Подружжя може підписати нотаріально посвідчений договір про поділ нерухомого майна.

У ньому зазначаються всі умови: хто отримує квартиру, яка компенсація виплачується іншій стороні, строки виконання.

Переваги такого шляху:

економія коштів і часу;

можливість самостійно визначати умови;

збереження відносно нормальних стосунків;

швидке вирішення питання.

Поділ квартири через суд

Якщо компромісу досягти неможливо, квартира ділиться за рішенням суду. За загальним правилом частки подружжя рівні, але суд може відійти від цієї норми, враховуючи інтереси дітей чи виняткові обставини.

Серед причин для нерівного поділу можуть бути:

наявність неповнолітніх дітей, які залишаються з одним із батьків;

хвороба чи інвалідність одного з подружжя;

приховування або пошкодження майна;

використання квартири на шкоду сімейним інтересам.

"Суд завжди намагається знайти баланс між правами сторін, але в центрі уваги залишаються діти та їхній добробут", — додає юристка.

Викуп частки у квартирі

Один із поширених варіантів — коли один із подружжя викуповує частку іншого. Це дозволяє уникнути продажу житла та зберегти стабільність для тих, хто там проживає. Головне — правильно визначити ринкову вартість квартири, щоб сума компенсації була справедливою.

Продаж квартири з розподілом коштів

Якщо викуп неможливий, сторони можуть продати квартиру третій особі. Отримані гроші розподіляються у визначених частках. Це рішення часто виглядає найбільш об’єктивним, але потребує витрат на оформлення угоди та пошук покупця.

Поділ іпотечної квартири

Особливо складним є поділ житла, що перебуває в іпотеці. Тут важливим фактором є відносини з банком.

Варіанти поділу іпотечної квартири:

переоформлення кредиту на одного з подружжя з виплатою компенсації іншому;

продаж квартири, погашення кредиту і поділ залишку коштів;

спільне погашення іпотеки після розлучення.

"Банк завжди має пріоритет, і без його згоди неможливо вирішити питання з іпотекою", — зазначає Ніколаєва.

