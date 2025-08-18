Как поделить квартиру при разводе — законные варианты в 2025 году

Мужчина отдает женщине обручальное кольцо. Фото: Freepik

Раздел квартиры при разводе часто становится испытанием для обеих сторон. Правовые вопросы переплетаются с эмоциями, а отсутствие согласия может превратить процесс в затяжной и дорогостоящий спор. Чтобы избежать хаоса и защитить свои права, стоит разобраться в правовых аспектах, возможных способах раздела и особенностях ипотечного жилья.

В соответствии со статьей 60 Семейного кодекса Украины, имущество, приобретенное в браке, принадлежит супругам на праве общей совместной собственности. Это означает, что квартира, купленная в период брака, является общей независимо от того, на кого она зарегистрирована.

Однако существуют исключения, когда квартира не делится:

полученная по наследству;

подаренная одному из супругов;

приобретенная до брака;

куплена за личные средства одного из супругов.

Раздел недвижимости — это не только вопрос закона, но и справедливости, поэтому каждый случай требует индивидуального подхода, отмечает адвокат Галина Николаева.

"Но даже в таких случаях ситуация может быть сложнее, чем кажется. Если в жилье были вложены общие деньги супругов на ремонт или реконструкцию, которые существенно повысили его стоимость, другой партнер имеет право на компенсацию", — объясняет она.

Важный момент — срок исковой давности. Иск можно подать в течение трех лет с того момента, когда лицо узнало о нарушении своего права.

Раздел квартиры по взаимному согласию

Самый быстрый и наименее затратный способ — договоренность. Супруги могут подписать нотариально удостоверенный договор о разделе недвижимого имущества.

В нем указываются все условия: кто получает квартиру, какая компенсация выплачивается другой стороне, сроки выполнения.

Преимущества такого пути:

экономия средств и времени;

возможность самостоятельно определять условия;

сохранение относительно нормальных отношений;

быстрое решение вопроса.

Раздел квартиры через суд

Если компромисса достичь невозможно, квартира делится по решению суда. По общему правилу доли супругов равны, но суд может отойти от этой нормы, учитывая интересы детей или исключительные обстоятельства.

Среди причин для неравного раздела могут быть:

наличие несовершеннолетних детей, которые остаются с одним из родителей;

болезнь или инвалидность одного из супругов;

сокрытие или повреждение имущества;

использование квартиры в ущерб семейным интересам.

"Суд всегда пытается найти баланс между правами сторон, но в центре внимания остаются дети и их благополучие", — добавляет юрист.

Выкуп доли в квартире

Один из распространенных вариантов — когда один из супругов выкупает долю другого. Это позволяет избежать продажи жилья и сохранить стабильность для тех, кто там проживает. Главное — правильно определить рыночную стоимость квартиры, чтобы сумма компенсации была справедливой.

Продажа квартиры с распределением средств

Если выкуп невозможен, стороны могут продать квартиру третьему лицу. Полученные деньги распределяются в определенных долях. Это решение часто выглядит наиболее объективным, но требует затрат на оформление сделки и поиск покупателя.

Раздел ипотечной квартиры

Особенно сложным является раздел жилья, находящегося в ипотеке. Здесь важным фактором являются отношения с банком.

Варианты раздела ипотечной квартиры:

переоформление кредита на одного из супругов с выплатой компенсации другому;

продажа квартиры, погашение кредита и разделение остатка средств;

совместное погашение ипотеки после развода.

"Банк всегда имеет приоритет, и без его согласия невозможно решить вопрос с ипотекой", — отмечает Николаева.

