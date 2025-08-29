ФЛП на едином налоге или общей системе — что нужно обязательно сделать в сентябре

ФЛП с документами. Фото: Pexels

Некоторым ФЛП в сентябре нужно успеть совершить важное действие. Если предприниматель планирует в ближайшее время перейти на другую группу единого налога или сменить систему, необходимо подать заявку до середины месяца. Иначе придется ждать завершения следующего квартала.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать ФЛП в сентябре 2025 года.

Как перейти на другую группу ЕН

Бывают случаи, когда предпринимателю необходимо перейти на другую группу единого налога. Это происходит, например, если не хватает годового лимита дохода или планируется смена сферы деятельности, найм работников и т. п. Изменение системы налогообложения — с упрощенной на общую и наоборот — предусматривается в аналогичных случаях.

Закон позволяет переход только один раз в течение года. Сроки четко определены — лишь со следующего квартала. А подача заявки в контролирующий орган осуществляется до:

16 декабря (изменение с 1 января);

16 марта (изменение с 1 апреля);

15 июня (изменение с 1 июля);

15 сентября (изменение с 1 октября).

Получается, если ФЛП намерен уже с октября 2025 года осуществлять деятельность на другой группе ЕН или системе налогообложения, он обязан обратиться с заявкой о переходе до 15 сентября. Иначе придется ждать окончания четвертого квартала.

"Если в течение календарного года произошел переход с одной системы налогообложения на другую, за данный период (год) необходимо отчитываться по обеим системам", — говорится на специализированном портале Taxer.

Плюс к заявке нужно приложить расчет дохода предпринимателя за предыдущий календарный год. И важно убедиться, что ФЛП полностью соответствует требованиям той группы плательщика ЕН или системы, которую хочет выбрать. Например, у него не должно быть налоговой задолженности или превышенного годового лимита дохода.

Распространенная причина смены группы ЕН

Существует много причин, почему предприниматель может захотеть перейти на другую группу единого налога или систему. Но самая распространенная — превышение лимита дохода за год деятельности. Для каждой группы предусмотрены собственные максимальные суммы прибыли:

1 группа — 336 000 грн;

2 группа — 6 672 000 грн;

3 группа — 9 336 000 грн.

Приближение дохода к критической черте — это весомый повод задуматься над сменой группы, где лимит выше. А представители общей системы налогообложения могут вообще не беспокоиться о годовых доходах, поскольку лимиты для них не установлены.

