Головна Військова економіка Мобілізованому бізнесу та ФОП не треба платити ЄСВ — але є умова

Мобілізованому бізнесу та ФОП не треба платити ЄСВ — але є умова

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 06:27
ФОПи та бізнес, яких мобілізували, можуть не платити ЄСВ, проте є важливий нюанс
Розрахунок податків. Ілюстративне фото: pexels.com

Важливі зміни, які стосуються фізичних осіб — підприємців (ФОП) щодо оподаткування з'явились на порталі Електронних послуг. Йдеться про сплату ЄСВ і це також важливо для самозайнятих осіб та членів фермерських господарств, які були мобілізовані до лав ЗСУ.

Про зміни у сплаті ЄСВ для мобілізованого бізнесу повідомляє ДПС Дніпропетровської області.

Читайте також:

Чи треба платити ЄСВ мобілізованим ФОП

У відомстві повідомили, що такі особи звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на весь період їхньої військової служби.

Звільнення поширюється на ФОПів (в тому числі спрощенців), осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю (наприклад, адвокати, нотаріуси), та членів фермерських господарств.

Головна умова несплати ЄСВ

Проте зазначається, що звільнитись від сплати ЄСВ можуть тільки ті бізнесмени, які не є роботодавцями.

В цілому процес позбавлення від сплати ЄСВ відбувається автоматично. Податкова служба отримує інформацію про мобілізацію, укладення контракту або демобілізацію платників ЄСВ безпосередньо з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Звільнення від сплати ЄСВ починається з першого числа місяця, в якому особу було мобілізовано або вона уклала контракт, і триває до останнього дня місяця, в якому її було демобілізовано (звільнено з військової служби).

Слід пам'ятати, що ці норми діють протягом особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше ми повідомляли, що окрім ЄСВ українські мобілізовані ФОПи позбавились ще деяких податків. Ось перелік

Нагадаємо, в Польщі дехто звільняється від сплати податку на прибуток. Право на неоподатковувану пенсію мають деякі громадяни, які отримують визначену суму.

ФОП податки Податкова служба економіка єсв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
