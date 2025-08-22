Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Мобілізовані ФОП — від яких податків вони звільняються

Мобілізовані ФОП — від яких податків вони звільняються

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 05:36
Пільги для мобілізованих ФОП - за що можна не платити
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України, які до мобілізації були фізичними особами-підприємцями, мають право на цілу низку податкових пільг. Крім того, з них знімаються уже нараховані платежі.

Про це на порталі b2bconsult написав експерт В’ячеслав Денисенко.

Реклама
Читайте також:

Скасування податків

Фізичні особи-підприємці, які були мобілізовані в особливий період або підписали контракт на службу в Збройних Силах України, звільняються від податкових зобов’язань на період перебування у ЗСУ.

Експерт В’ячеслав Денисенко пояснив, які податки можуть не платити мобілізовані ФОП.

Це:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • єдиний податок;
  • військовий збір (ВЗ);
  • ЄСВ (для ФОП без найманих працівників).

Інші пільги для мобілізованих ФОП

Крім того, військовослужбовці, які до мобілізації були ФОПами, звільняються від обов’язку подавати звітність на період служби.

Також їм списують нараховані за час служби єдиний податок та військовий збір разом зі штрафами та пенею, нарахованими за їх несвоєчасну сплату і анулюють раніше нараховані авансові платежі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що військові зі статусом учасників бойових дій, а також їхні рідні мають право на низку пільг та соціальних гарантій.

Додамо, ми повідомляли про те, які знижки на житло для військовослужбовців діятимуть у 2025 році.

ФОП ЗСУ податки пільги військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації