Пільги для мобілізованих ФОП - за що можна не платити

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України, які до мобілізації були фізичними особами-підприємцями, мають право на цілу низку податкових пільг. Крім того, з них знімаються уже нараховані платежі.

Про це на порталі b2bconsult написав експерт В’ячеслав Денисенко.

Скасування податків

Фізичні особи-підприємці, які були мобілізовані в особливий період або підписали контракт на службу в Збройних Силах України, звільняються від податкових зобов’язань на період перебування у ЗСУ.

Експерт В’ячеслав Денисенко пояснив, які податки можуть не платити мобілізовані ФОП.

Це:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиний податок;

військовий збір (ВЗ);

ЄСВ (для ФОП без найманих працівників).

Інші пільги для мобілізованих ФОП

Крім того, військовослужбовці, які до мобілізації були ФОПами, звільняються від обов’язку подавати звітність на період служби.

Також їм списують нараховані за час служби єдиний податок та військовий збір разом зі штрафами та пенею, нарахованими за їх несвоєчасну сплату і анулюють раніше нараховані авансові платежі.

