Главная Военная экономика Мобилизованные ФЛП — от каких налогов они освобождаются

Мобилизованные ФЛП — от каких налогов они освобождаются

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 05:36
Льготы для мобилизованных ФЛП - за что можно не платить
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые до мобилизации были физическими лицами-предпринимателями, имеют право на целый ряд налоговых льгот. Кроме того, с них снимаются уже начисленные платежи.

Об этом на портале b2bconsult написал эксперт Вячеслав Денисенко.

Отмена налогов

Физические лица-предприниматели, которые были мобилизованы в особый период или подписали контракт на службу в Вооруженных Силах Украины, освобождаются от налоговых обязательств на период пребывания в ВСУ.

Эксперт Вячеслав Денисенко объяснил, какие налоги могут не платить мобилизованные ФЛП.

Это:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • единый налог;
  • военный сбор (ВС);
  • ЕСВ (для ФЛП без наемных работников).

Другие льготы для мобилизованных ФЛП

Кроме того, военнослужащие, которые до мобилизации были ФЛП, освобождаются от обязанности подавать отчетность на период службы.

Также им списывают начисленные за время службы единый налог и военный сбор вместе со штрафами и пеней, начисленными за их несвоевременную уплату и аннулируют ранее начисленные авансовые платежи.

Напомним, мы ранее писали о том, что военные со статусом участников боевых действий, а также их родные имеют право на ряд льгот и социальных гарантий.

Добавим, мы сообщали о том, какие скидки на жилье для военнослужащих будут действовать в 2025 году.

ФЛП ВСУ налоги льготы военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
