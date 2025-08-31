Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Мобилизованный бизнес и ФЛП освободили от ЕСВ — но есть условие

Мобилизованный бизнес и ФЛП освободили от ЕСВ — но есть условие

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 06:27
ФЛП и бизнес, которых мобилизовали, могут не платить ЕСВ, однако есть важный нюанс
Расчет налогов. Иллюстративное фото: pexels.com

Важные изменения, касающиеся физических лиц - предпринимателей (ФЛП) по налогообложению появились на портале Электронных услуг. Речь идет об уплате ЕСВ и это также важно для самозанятых лиц и членов фермерских хозяйств, которые были мобилизованы в ряды ВСУ.

Об изменениях в уплате ЕСВ для мобилизованного бизнеса сообщает ГНС Днепропетровской области.

Реклама
Читайте также:

Надо ли платить ЕСВ мобилизованным ФЛП

В ведомстве сообщили, что такие лица освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) на весь период их военной службы.

Освобождение распространяется на ФЛП (в том числе упрощенцев), лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью (например, адвокаты, нотариусы), и членов фермерских хозяйств.

Главное условие неуплаты ЕСВ

Однако отмечается, что освободиться от уплаты ЕСВ могут только те бизнесмены, которые не являются работодателями.

В целом процесс избавления от уплаты ЕСВ происходит автоматически. Налоговая служба получает информацию о мобилизации, заключении контракта или демобилизации плательщиков ЕСВ непосредственно из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Освобождение от уплаты ЕСВ начинается с первого числа месяца, в котором лицо было мобилизовано или заключило контракт, и продолжается до последнего дня месяца, в котором оно было демобилизовано (уволено с военной службы).

Следует помнить, что эти нормы действуют в течение особого периода, определенного Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее мы сообщали, что кроме ЕСВ украинские мобилизованные ФЛП лишились еще некоторых налогов. Вот перечень.

Напомним, в Польше некоторые освобождаются от уплаты налога на прибыль. Право на необлагаемую пенсию имеют некоторые граждане, которые получают определенную сумму.

ФЛП налоги Налоговая служба экономика есв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации