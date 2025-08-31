ФЛП и бизнес, которых мобилизовали, могут не платить ЕСВ, однако есть важный нюанс

Расчет налогов. Иллюстративное фото: pexels.com

Важные изменения, касающиеся физических лиц - предпринимателей (ФЛП) по налогообложению появились на портале Электронных услуг. Речь идет об уплате ЕСВ и это также важно для самозанятых лиц и членов фермерских хозяйств, которые были мобилизованы в ряды ВСУ.

Об изменениях в уплате ЕСВ для мобилизованного бизнеса сообщает ГНС Днепропетровской области.

Реклама

Читайте также:

Надо ли платить ЕСВ мобилизованным ФЛП

В ведомстве сообщили, что такие лица освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) на весь период их военной службы.

Освобождение распространяется на ФЛП (в том числе упрощенцев), лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью (например, адвокаты, нотариусы), и членов фермерских хозяйств.

Главное условие неуплаты ЕСВ

Однако отмечается, что освободиться от уплаты ЕСВ могут только те бизнесмены, которые не являются работодателями.

В целом процесс избавления от уплаты ЕСВ происходит автоматически. Налоговая служба получает информацию о мобилизации, заключении контракта или демобилизации плательщиков ЕСВ непосредственно из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Освобождение от уплаты ЕСВ начинается с первого числа месяца, в котором лицо было мобилизовано или заключило контракт, и продолжается до последнего дня месяца, в котором оно было демобилизовано (уволено с военной службы).

Следует помнить, что эти нормы действуют в течение особого периода, определенного Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее мы сообщали, что кроме ЕСВ украинские мобилизованные ФЛП лишились еще некоторых налогов. Вот перечень.

Напомним, в Польше некоторые освобождаются от уплаты налога на прибыль. Право на необлагаемую пенсию имеют некоторые граждане, которые получают определенную сумму.