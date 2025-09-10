Відео
Україна
Рахунок ФОП під прицілом — як не можна використовувати свої гроші

Дата публікації: 10 вересня 2025 07:40
Гроші на рахунку ФОП — як заборонено використовувати і що буде за порушення
Купюри номіналом 500 гривень. Фото: НБУ/Flickr

В Україні існують важливі заборони для ФОП у питанні використання підприємницьких коштів. Не можна просто заплатити за каву чи купити продукти харчування для себе, витративши гроші з картки ФОП. Такі дії призведуть до фінансових проблем, банківського моніторингу і перевірок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що заборонено робити з грошима ФОП.

Читайте також:

Які операції з грошима ФОП заборонені

Кожен підприємець повинен засвоїти головне правило: рахунок ФОП можна використовувати виключно для ведення господарської діяльності. Всі надходження трактуються як дохід від бізнесу, тому нецільове використання коштів стане причиною плутанини при нарахуванні податкових зобов’язань.

Юрист Богдан Янків розповів у власному блозі, що категорично заборонено робити з фінансами на підприємницькому рахунку:

  • оплачувати особисті покупки;
  • здійснювати виплати фізичним особам.

"Не рекомендується використовувати бізнес-картку для оплати особистих потреб — вечері в ресторані, купівлі одягу чи нового телевізора. Податкова за замовчуванням вважає, що всі витрати з рахунку ФОП пов’язані з його діяльністю", — уточнив фахівець.

А переказуючи кошти фізособам, ФОП автоматично стає їх податковим агентом. Це означає накладання обов’язку утримання і сплати до державного бюджету 18% ПДФО та 5% військового збору. Плюс потрібно щомісяця звітувати перед контролюючим органом.

Іншими словами, підприємця чекає не лише зайве фінансове навантаження у вигляді податків, але й штрафні санкції за прострочення платежів. За перше порушення доведеться заплатити 10% від боргу, в разі доведення умислу — 25%.

Що можна робити з коштами ФОП

Законодавство України передбачає чотири легальні способи використання фінансів на підприємницькому рахунку:

  • для сплати податків і зборів;
  • для оплати товарів і послуг, що стосуються бізнесу;
  • для переказів на особисту банківську картку;
  • для зняття готівки.

Що стосується другого пункту, то необхідно подбати про наявність належно оформлених первинних документів. Якщо ви купуєте сировину чи обладнання, орендуєте офіс, платите підрядникам тощо, то маєте зберігати акти виконаних робіт, видаткові накладні та договори. Це дозволить уникнути штрафів під час перевірок.

Якщо існує потреба скористатися коштами ФОП для особистих потреб, спершу необхідно переказати суму на банківську картку чи зняти готівку. Тоді жодних питань до легальності операції в контролюючого органу не виникне.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, суми податкових платежів для ФОП не зміняться у вересні 2025 року. До 20 числа поточного місяця представники 1 та 2 групи повинні заплатити 302,80 та 1 600 грн відповідно єдиного податку плюс по 800 грн військового збору.

Також ми писали, що підприємці можуть проґавити шанс перейти на іншу систему оподаткування чи групу. До 15 вересня необхідно подати заявку в контролюючий орган, аби зміна відбулася з нового кварталу. Інакше доведеться чекати 1 січня 2026 року.

ФОП податки гроші штрафи фінанси підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
