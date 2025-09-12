Уплата ЕСВ в 2025 году — что должны знать пенсионеры и у кого есть льготы

Пенсионерка на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Некоторым украинцам не нужно платить ЕСВ и другие налоги. Освобождение имеют физические лица-предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, но продолжают работать на себя. Однако закон позволяет гражданам в дальнейшем осуществлять взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.

Кто из ФЛП освобожден от ЕСВ

Согласно закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", некоторые предприниматели на упрощенной и общей системе полностью освобождены от удержания и начисления ЕСВ. Льгота распространяется на:

пенсионеров, которым выплачивают пенсию по возрасту или за выслугу лет;

лиц, которые достигли пенсионного возраста и получают пенсию или социальную помощь;

украинцев, которые имеют установленную инвалидность (независимо от группы) и получают специальные выплаты.

"Важный нюанс: освобождение касается только пенсий, назначенных по украинскому законодательству. Если предприниматель получает пенсию от другой страны, он обязан платить ЕСВ в Украине на общих основаниях", — констатировал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Для большинства льготников с пенсией процесс освобождения от ЕСВ полностью автоматизирован. Не нужно ходить с бумажными заявками в различные службы или подавать обращения онлайн. Налоговая получает необходимую информацию о ФЛП непосредственно от Пенсионного фонда.

Когда льгота начинает действовать

Важно разобраться, когда пенсионер уже окончательно освобожден от налогообложения. Иначе существует угроза пропустить последнюю уплату и столкнуться со штрафом из-за задолженности. Основное правило: льгота начинает действовать с первого числа месяца, следующего за тем, в котором человек приобрел статус пенсионера или лица с инвалидностью.

То есть получается, что за месяц непосредственного выхода на пенсию еще нужно заплатить единый социальный взнос в полном размере (минимум 1 760 грн). Так же наступает прекращение освобождения — с первого числа месяца, следующего за тем, в котором человек утратил льготный статус.

Кстати, даже после приобретения статуса пенсионера закон позволяет украинцам пополнять госбюджет налогами. Конечно, сразу размер денежного обеспечения не пересчитают. Но благодаря дальнейшим взносам можно надеяться на увеличение пенсии во время плановых перерасчетов для работающих пенсионеров.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине работающим пенсионерам выплаты считают по старому прожиточному минимуму, поэтому надбавки не растут. После увольнения с работы денежное обеспечение пересчитывают и сумма может увеличиться.

Также мы писали, что в сентябре 2025 года правительство не планирует повышать налоговые ставки для украинцев. ФЛП заплатят стандартные суммы в первый месяц осени: по 800 грн военного сбора, 302,80 и 1 600 грн единого налога (1 и 2 группа соответственно).