Сплата ЄСВ у 2025 році — що повинні знати пенсіонери і хто має пільги

Деяким українцям не потрібно платити ЄСВ та інші податки. Звільнення мають фізичні особи-підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, але продовжують працювати на себе. Однак закон дозволяє громадянам надалі здійснювати внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що мають знати ФОПи-пенсіонери про сплату єдиного соціального внеску.

Хто з ФОПів звільнений від ЄСВ

Згідно із законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", деякі підприємці на спрощеній та загальній системі повністю звільнені від утримання і нарахування ЄСВ. Пільга поширюється на:

пенсіонерів, яким виплачують пенсію за віком чи вислугу років;

осіб, які досягли пенсійного віку й отримують пенсію або соціальну допомогу;

українців, які мають встановлену інвалідність (незалежно від групи) та отримують спеціальні виплати.

"Важливий нюанс: звільнення стосується лише пенсій, призначених за українським законодавством. Якщо підприємець отримує пенсію від іншої країни, він зобов’язаний сплачувати ЄСВ в Україні на загальних підставах", — констатував юрист Богдан Янків у власному блозі.

Для більшості пільговиків із пенсією процес звільнення від ЄСВ повністю автоматизований. Не потрібно ходити з паперовими заявками в різноманітні служби чи подавати звернення онлайн. Податкова отримує необхідну інформацію про ФОПів безпосередньо від Пенсійного фонду.

Коли пільга починає діяти

Важливо розібратися, коли пенсіонер вже остаточно звільнений від оподаткування. Інакше існує загроза пропустити останню сплату і стикнутися зі штрафом через заборгованість. Основне правило таке: пільга починає діяти з першого числа місяця, наступного за тим, у якому людина набула статусу пенсіонера чи особи з інвалідністю.

Тобто виходить, що за місяць безпосереднього виходу на пенсію ще потрібно заплатити єдиний соціальний внесок у повному розмірі (мінімум 1 760 грн). Так само настає припинення звільнення — з першого числа місяця, наступного за тим, у якому людина втратила пільговий статус.

До речі, навіть після набуття статусу пенсіонера закон дозволяє українцям поповнювати держбюджет податками. Звісно, одразу розмір грошового забезпечення не перерахують. Але завдяки подальшим внескам можна сподіватися на збільшення пенсії під час планових перерахунків для працюючих пенсіонерів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні працюючим пенсіонерам виплати рахують за старим прожитковим мінімумом, тому надбавки не зростають. Після звільнення з роботи грошове забезпечення перераховують і сума може збільшитися.

Також ми писали, що у вересні 2025 року уряд не планує підвищувати податкові ставки для українців. ФОПи заплатять стандартні суми в перший місяць осені: по 800 грн військового збору, 302,80 і 1 600 грн єдиного податку (1 та 2 група відповідно).