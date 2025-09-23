Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка ФОПи можуть уникнути штрафів і покарань — яку заяву слід подати

ФОПи можуть уникнути штрафів і покарань — яку заяву слід подати

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 13:50
Штрафи від податкової — що допоможе ФОП уникнути багатьох проблем
Жінка працює за ноутбуком. Фото: Unsplash

Кожен ФОП без винятку має подати заявку на отримання документів від контролюючого органу — податкової служби — через електронний кабінет. Тоді буде можливість комунікувати з фахівцями без ризику пропустити важливий лист.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович на власному YouTube-каналі.

Реклама
Читайте також:

Яку заяву треба подати всім ФОП

Якщо податківці хочуть зробити якийсь запит до підприємця, виставити повідомлення-рішення, отримати інформацію чи здійснити будь-яку іншу комунікацію, їм потрібно відправити листа через Укрпошту. Проблема в тому, що досить часто ці листи не доходять до адресата.

"ФОП його просто не отримує. А податкова все одно вважатиме, що лист одержаний, незалежно від того, прочитали ви його чи ні. Так вже працюють їх регламенти, правила і закони. Як результат — це призводить до штрафів, зняття з єдиного податку без відома ФОПа тощо", — констатував Смокович.

Аби уникнути неприємних сюрпризів і мати змогу вчасно реагувати на листи від контролюючого органу, слід відправити заявку про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Тоді всі запити будуть надходити в особистий кабінет платника податків на сайті ДПС, де точно нічого важливого пропустити не вийде.

Як подати заявку в податкову

Це проста процедура, яка здійснюється через електронний кабінет платника. Необхідно авторизуватися на сайті Державної податкової служби і виконати такий алгоритм дій:

  • перейти у розділ "Ведення звітності";
  • обрати поточний рік і місяць;
  • в переліку обрати код F1391602 "Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет";
  • заповнити пусті поля, зокрема вказати адресу електронної пошти, на яку надсилатимуть документи;
  • перевірити правильність даних і зберегти заяву;
  • підписати файловим ключем і надіслати в контролюючий орган.

Коли запит буде схвалено, ФОП почне отримувати листи на електронну пошту і в кабінеті платника (кореспонденція знаходиться в розділі "Вхідні/вихідні документи"). Залишиться періодично перевіряти його на наявність нових повідомлень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок. Пільга поширюється на ФОП-пенсіонерів, яким виплачують пенсію за віком чи вислугу років, і людей зі встановленою інвалідністю.

Також ми писали, що ФОПи не можуть використовувати підприємницький рахунок для здійснення особистих покупок і виплат фізичним особам. Тоді доведеться заплатити податки, а в разі ухилення — великі штрафні санкції.

ФОП Податкова служба бізнес документи підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації