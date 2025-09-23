Штрафи від податкової — що допоможе ФОП уникнути багатьох проблем

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Unsplash

Кожен ФОП без винятку має подати заявку на отримання документів від контролюючого органу — податкової служби — через електронний кабінет. Тоді буде можливість комунікувати з фахівцями без ризику пропустити важливий лист.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович на власному YouTube-каналі.

Яку заяву треба подати всім ФОП

Якщо податківці хочуть зробити якийсь запит до підприємця, виставити повідомлення-рішення, отримати інформацію чи здійснити будь-яку іншу комунікацію, їм потрібно відправити листа через Укрпошту. Проблема в тому, що досить часто ці листи не доходять до адресата.

"ФОП його просто не отримує. А податкова все одно вважатиме, що лист одержаний, незалежно від того, прочитали ви його чи ні. Так вже працюють їх регламенти, правила і закони. Як результат — це призводить до штрафів, зняття з єдиного податку без відома ФОПа тощо", — констатував Смокович.

Аби уникнути неприємних сюрпризів і мати змогу вчасно реагувати на листи від контролюючого органу, слід відправити заявку про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Тоді всі запити будуть надходити в особистий кабінет платника податків на сайті ДПС, де точно нічого важливого пропустити не вийде.

Як подати заявку в податкову

Це проста процедура, яка здійснюється через електронний кабінет платника. Необхідно авторизуватися на сайті Державної податкової служби і виконати такий алгоритм дій:

перейти у розділ "Ведення звітності";

обрати поточний рік і місяць;

в переліку обрати код F1391602 "Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет";

заповнити пусті поля, зокрема вказати адресу електронної пошти, на яку надсилатимуть документи;

перевірити правильність даних і зберегти заяву;

підписати файловим ключем і надіслати в контролюючий орган.

Коли запит буде схвалено, ФОП почне отримувати листи на електронну пошту і в кабінеті платника (кореспонденція знаходиться в розділі "Вхідні/вихідні документи"). Залишиться періодично перевіряти його на наявність нових повідомлень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок. Пільга поширюється на ФОП-пенсіонерів, яким виплачують пенсію за віком чи вислугу років, і людей зі встановленою інвалідністю.

Також ми писали, що ФОПи не можуть використовувати підприємницький рахунок для здійснення особистих покупок і виплат фізичним особам. Тоді доведеться заплатити податки, а в разі ухилення — великі штрафні санкції.