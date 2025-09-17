Крайні дати для ФОП у вересні — скільки днів залишилося для сплати податків без штрафу

Сплата податків в Едектронному кабінеті. Фото: zak.tax.gov.ua

Деякі українці звільнені від сплати податків, але більшість ФОПів повинні щомісяця або щокварталу поповнювати державний бюджет. Для кожного нарахування передбачені часові рамки, порушення яких тягне за собою штрафи. Тому важливо пам’ятати, до якого числа поточного місяця слід розрахуватися з бюджетом.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Крайні дати для ФОП у вересні

Залишилося всього кілька днів, аби заплатити єдиний податок і військовий збір представникам 1-2 груп спрощеної системи. До 20 вересня необхідно внести на спеціальний рахунок такі суми:

302,80 грн — ЄП для ФОП 1 групи;

1 600 грн — ЄП для ФОП 2 групи;

800 грн — військовий збір.

"Єдиний податок та військовий збір для 1-2 груп можуть не сплачувати військовослужбовці-підприємці, а також ФОПи, зареєстровані на територіях ведення бойових дій", — уточнив фахівець.

Що стосується 3 групи спрощеної системи, то сплата податків почнеться з жовтня і триватиме до середини листопада за третій квартал 2025 року. Водночас у вересні ще залишаються борги зі звітності. До 22 числа слід подати в контролюючий орган:

податковий розрахунок з Додатком 1 по ЄСВ та Додатком 4ДФ за серпень — для бізнесу з найманими працівниками;

податковий розрахунок з Додатком 4ДФ за серпень — для ФОП, які роблять виплати фізичним особам.

Натомість термін подання заявки про перехід на спрощену систему оподаткування чи іншу групу з четвертого кварталу 2025 року вже завершився. Звернення треба було оформити не пізніше 15 вересня.

Нові суми податків для ФОП

Раніше ми розповідали, що Кабінет Міністрів затвердив проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. У ньому передбачені різноманітні фінансові зміни, зокрема щодо розміру мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Ці суми впливають на розрахунок податків:

військовий збір — 10% від МЗП;

ЄП для ФОП 1 групи — 10% від прожиткового мінімуму;

ЄП для ФОП 2 групи — 20% від МЗП.

Відповідно у разі збільшення цих фінансових показників податки теж виростуть. Якщо з 1 січня 2026 року МЗП встановлять на рівні 8 647 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — на рівні 3 209 грн, як пропонується в проєкті Закону, то підприємці будуть сплачувати:

військовий збір — 864,70 грн замість 800 грн;

ЄП для ФОП 1 групи — 320,90 грн замість 302,80 грн;

ЄП для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн замість 1 600 грн.

Плюс зміниться мінімальний єдиний соціальний внесок — замість 1 760 грн на місяць ФОПи сплачуватимуть 1 902,34 грн (22% від МЗП). Зауважимо, нововведення запрацюють тільки в разі ухвалення проєкту Закону про Державний бюджет на 2026 рік у поточному вигляді.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичним особам-підприємцям заборонено використовувати гроші з рахунку ФОП на нецільові потреби. Наприклад, не можна оплачувати особисті покупки і здійснювати виплати іншим фізичним особам.

Також ми писали, що маркетплейси хочуть зобов’язати інформувати податкову про адресу місця проживання, дату/місце народження продавця товарів. Це передбачено новим законопроєктом щодо користування цифровими платформами.