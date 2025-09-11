Дані українців хочуть передавати в ДПС — до чого готуватися користувачам OLX

Ноутбук і банківська картка. Фото: Pexels

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо автоматичного обміну інформацією про доходи українців, отримані через продаж товарів на цифрових платформах. Йдеться про так звані маркетплейси, зокрема OLX, Prom, Розетка тощо. Документ передбачає надання особистих даних користувачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якою інформацією будуть ділитися маркетплейси в разі ухвалення законопроєкту.

Які дані можуть передавати в ДПС

Кабмін направив на розгляд профільного комітету проєкт закону №14025, в якому пропонується встановити чіткий перелік інформації, що подаватимуть підзвітні оператори платформ (маркетплейси) до Державної податкової служби у звіті про доходи продавців. Якщо мова про фізичну особу, то перелік відомостей включає:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

адресу місця проживання;

ідентифікаційний податковий номер;

місце народження продавця за відсутності ІПН;

індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності);

дату народження.

Якщо продавцем виступає організація, то маркетплейси будуть надавати такі дані:

найменування;

адресу реєстрації місцезнаходження;

ідентифікаційний податковий номер;

індивідуальний податковий номер платника ПДВ (за наявності);

реєстраційний номер (код згідно з ЄДРПОУ);

відомості про постійне представництво, через яке здійснюється звітна діяльність (за наявності).

В пояснювальній записці до законопроєкту автори ініціативи пояснили, що надання такого значного обсягу інформації про користувачів цифрових платформ допоможе краще контролювати своєчасність і повноту декларування доходів, а також виявляти незадекларовані активи. Це, своєю чергою, сприятиме боротьбі з ухиленням від сплати податків.

Подавати звіти в ДПС доведеться щороку до 31 січня за попередній рік. У разі порушення цієї вимоги маркетплейси чекає відповідальність у вигляді штрафних санкцій, розмір яких теж передбачений в тексті законопроєкту.

Які податки платитимуть продавці

Звісно, в документі визначена стратегія оподаткування коштів, отриманих від продажу товарів на цифрових платформах. Користувачів хочуть зобов’язати сплачувати пільгову ставку 5% податку на доходи фізичних осіб. Поповненням держбюджету займатимуться безпосередньо маркетплейси, які стануть податковими агентами.

При цьому деякі продавці будуть звільнені від оподаткування. Цей обов’язок не планують поширювати на українців, які протягом звітного періоду (календарного року) здійснили не більше трьох продажів товарів через одну платформу на загальну суму до 2 000 євро в еквіваленті (за офіційним курсом НБУ на 1 січня).

Такі особи матимуть право не відкривати спеціальний рахунок в банку. Вони отримуватимуть кошти від продажу товарів на звичайну картку для власних потреб.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям заборонено використовувати гроші з підприємницьких рахунків на особисті потреби. Якщо здійснити нецільові витрати, можна натрапити на великі штрафи і донарахування податків за результатом перевірки.

