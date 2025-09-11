Данные украинцев хотят передавать в ГНС — к чему готовиться пользователям OLX

Ноутбук и банковская карта. Фото: Pexels

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об автоматическом обмене информацией о доходах украинцев, полученных через продажу товаров на цифровых платформах. Речь идет о так называемых маркетплейсах, в частности OLX, Prom, Розетка и пр. Документ предусматривает предоставление личных данных пользователей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой информацией будут делиться маркетплейсы в случае принятия законопроекта.

Какие данные могут передавать в ГНС

Кабмин направил на рассмотрение профильного комитета проект закона №14025, в котором предлагается установить четкий перечень информации, подаваемую подотчетными операторами платформ (маркетплейсами) в Государственную налоговую службу в отчете о доходах продавцов. Если речь о физическом лице, то перечень сведений включает:

фамилию, собственное имя, отчество (при наличии);

адрес места жительства;

идентификационный налоговый номер;

место рождения продавца при отсутствии ИНН;

индивидуальный налоговый номер плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии);

дату рождения.

Если продавцом выступает организация, то маркетплейсы будут предоставлять такие данные:

наименование;

адрес регистрации местонахождения;

идентификационный налоговый номер;

индивидуальный налоговый номер плательщика НДС (при наличии);

регистрационный номер (код согласно ЕГРПОУ);

сведения о постоянном представительстве, через которое осуществляется отчетная деятельность (при наличии).

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы объяснили, что предоставление такого значительного объема информации о пользователях цифровых платформ поможет лучше контролировать своевременность и полноту декларирования доходов, а также выявлять незадекларированные активы. Это, в свою очередь, будет способствовать борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Подавать отчеты в ГНС придется ежегодно до 31 января за предыдущий год. В случае нарушения этого требования маркетплейсы ждет ответственность в виде штрафных санкций, размер которых тоже предусмотрен в тексте законопроекта.

Какие налоги будут платить продавцы

Конечно, в документе определена стратегия налогообложения средств, полученных от продажи товаров на цифровых платформах. Пользователей хотят обязать платить льготную ставку 5% налога на доходы физических лиц. Пополнением госбюджета будут заниматься непосредственно маркетплейсы, которые станут налоговыми агентами.

При этом некоторые продавцы будут освобождены от налогообложения. Эту обязанность не планируют распространять на украинцев, которые в течение отчетного периода (календарного года) осуществили не более трех продаж товаров через одну платформу на общую сумму до 2 000 евро в эквиваленте (по официальному курсу НБУ на 1 января).

Такие люди смогут не открывать специальный счет в банке. Они будут получать деньги от продажи товаров на обычную карту для собственных нужд.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам запрещено использовать деньги с предпринимательских счетов на личные нужды. Если осуществить нецелевые расходы, можно нарваться на большие штрафы и доначисление налогов по результатам проверки.

Также мы писали, что покупка квартиры в Украине предусматривает обязательные расходы: 1% от цены жилья в Пенсионный фонд и 1% госпошлины. Дополнительно оплачиваются услуги нотариуса, сумма согласовывается между сторонами.