Крайние даты для ФЛП в сентябре — сколько дней осталось для уплаты налогов без штрафа

Уплата налогов в Эдектронном кабинете. Фото: zak.tax.gov.ua

Некоторые украинцы освобождены от уплаты налогов, но большинство ФЛП должны ежемесячно или ежеквартально пополнять государственный бюджет. Для каждого начисления предусмотрены временные рамки, нарушение которых влечет за собой штрафы. Поэтому важно помнить, до какого числа текущего месяца следует рассчитаться с бюджетом.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Крайние даты для ФЛП в сентябре

Осталось всего несколько дней, дабы заплатить единый налог и военный сбор представителям 1-2 групп упрощенной системы. До 20 сентября необходимо внести на специальный счет такие суммы:

302,80 грн — ЕН для ФЛП 1 группы;

1 600 грн — ЕН для ФЛП 2 группы;

800 грн — военный сбор.

"Единый налог и военный сбор для 1-2 групп могут не платить военнослужащие-предприниматели, а также ФЛП, зарегистрированные на территориях ведения боевых действий", — уточнил специалист.

Что касается 3 группы упрощенной системы, то уплата налогов начнется с октября и продлится до середины ноября за третий квартал 2025 года. Однако в сентябре еще остаются долги по отчетности. До 22 числа следует подать в контролирующий орган:

налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за август — для бизнеса с наемными работниками;

налоговый расчет с Приложением 4ДФ за август — для ФЛП, которые делают выплаты физическим лицам.

Зато срок подачи заявки о переходе на упрощенную систему налогообложения или другую группу с четвертого квартала 2025 года уже завершился. Обращение надо было оформить не позднее 15 сентября.

Новые суммы налогов для ФЛП

Ранее мы рассказывали, что Кабинет Министров утвердил проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год. В нем предусмотрены различные финансовые изменения, в частности относительно размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Эти суммы влияют на расчет налогов:

военный сбор — 10% от МЗП;

ЕН для ФЛП 1 группы — 10% от прожиточного минимума;

ЕН для ФЛП 2 группы — 20% от МЗП.

Соответственно в случае увеличения этих финансовых показателей налоги тоже вырастут. Если с 1 января 2026 года МЗП установят на уровне 8 647 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — на уровне 3 209 грн, как предлагается в проекте Закона, то предприниматели будут платить:

военный сбор — 864,70 грн вместо 800 грн;

ЕН для ФЛП 1 группы — 320,90 грн вместо 302,80 грн;

ЕН для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн вместо 1 600 грн.

Плюс изменится минимальный единый социальный взнос — вместо 1 760 грн в месяц ФЛП будут платить 1 902,34 грн (22% от МЗП). Отметим, нововведения заработают только в случае принятия проекта Закона о Государственном бюджете на 2026 год в текущем виде.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физическим лицам-предпринимателям запрещено использовать деньги со счета ФЛП на нецелевые нужды. Например, нельзя оплачивать личные покупки и осуществлять выплаты другим физическим лицам.

Также мы писали, что маркетплейсы хотят обязать информировать налоговую об адресе места жительства, дате/месте рождения продавца товаров. Это предусмотрено новым законопроектом по пользованию цифровыми платформами.