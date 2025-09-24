Видео
Главная Экономика Кому придется заплатить штраф даже после закрытия ФЛП в 2025 году

Кому придется заплатить штраф даже после закрытия ФЛП в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 11:10
Ликвидационная отчетность ФЛП — когда подавать и какие штрафы за просрочку в 2025
Девушка с документами. Фото: Pexels

Процедура закрытия ФЛП не завершается на соответствующей записи в реестре. Физические лица-предприниматели обязательно должны подать ликвидационную отчетность, иначе не удастся избежать штрафов. Даже одна ошибка в сроках или сведениях способна привести к серьезным проблемам.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Читайте также:

Сроки подачи ликвидационного отчета

Этот документ является последней декларацией, охватывающей все доходы и обязательства ФЛП за период ведения бизнеса. Подав отчет, предприниматель сигнализирует контролирующему органу о завершении хозяйственной деятельности. Без него процедура закрытия ФЛП не будет успешной.

"В поле 8.1 "Особые отметки" декларации обязательно ставится знак, что подчеркивает — это последняя ликвидационная отчетность. Отметка является юридическим триггером, который сигнализирует налоговой и запускает процедуру окончательного расчета с бюджетом", — отметил специалист.

Сроки подачи декларации зависят от системы налогообложения:

  • ФЛП 1-2 группы упрощенной системы — в течение 60 календарных дней после окончания года, в котором произошло прекращение деятельности;
  • ФЛП 3 группы упрощенной системы -= в течение 40 дней после окончания квартала прекращения;
  • ФЛП на общей системе — в течение 20 дней после окончания месяца прекращения.

Плюс обязательны приложения к ликвидационному отчету, в частности по уплате единого социального взноса, по минимальному налоговому обязательству (для ФЛП, которые использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения), а также приложение Ф2 (для ФЛП на общей системе).

Штрафы для предпринимателей в 2025

Важно знать эти предельные сроки, поскольку несвоевременная подача грозит представителям бизнеса штрафными санкциями. Во-первых, за нарушение сроков отчетности взимают 340 грн (1029 грн за каждый повторный случай в течение года).

Во-вторых, предусмотрена ответственность за несвоевременную уплату налогов и сборов. Размеры дифференцированы и зависят от системы/группы. Представители 1-2 группы упрощенной системы потеряют 50% от ставки единого налога за соответствующий месяц.

ФЛП 3 группы будут платить 5-10% суммы долга (зависит от количества дней задержки). А при умышленном уклонении штраф вырастет до 25% или 50%. Поэтому важно помнить, что прекращение регистрации предпринимателя не освобождает от обязанности вовремя подать отчеты и пополнить государственный бюджет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физические лица-предприниматели не могут использовать счет ФЛП для оплаты товаров личного пользования или осуществления выплат физическим лицам. В таком случае придется уплатить лишние налоги.

Также мы писали, что в декабре Украина может получить первый транш по новой программе МВФ. Среди структурных маяков будут требования по пересмотру налогов на нефтепродукты и реформы Государственной налоговой службы.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
