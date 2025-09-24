Ликвидационная отчетность ФЛП — когда подавать и какие штрафы за просрочку в 2025

Кому придется заплатить штраф даже после закрытия ФЛП в 2025 году
Процедура закрытия ФЛП не завершается на соответствующей записи в реестре. Физические лица-предприниматели обязательно должны подать ликвидационную отчетность, иначе не удастся избежать штрафов. Даже одна ошибка в сроках или сведениях способна привести к серьезным проблемам.
Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.
Сроки подачи ликвидационного отчета
Этот документ является последней декларацией, охватывающей все доходы и обязательства ФЛП за период ведения бизнеса. Подав отчет, предприниматель сигнализирует контролирующему органу о завершении хозяйственной деятельности. Без него процедура закрытия ФЛП не будет успешной.
"В поле 8.1 "Особые отметки" декларации обязательно ставится знак, что подчеркивает — это последняя ликвидационная отчетность. Отметка является юридическим триггером, который сигнализирует налоговой и запускает процедуру окончательного расчета с бюджетом", — отметил специалист.
Сроки подачи декларации зависят от системы налогообложения:
- ФЛП 1-2 группы упрощенной системы — в течение 60 календарных дней после окончания года, в котором произошло прекращение деятельности;
- ФЛП 3 группы упрощенной системы -= в течение 40 дней после окончания квартала прекращения;
- ФЛП на общей системе — в течение 20 дней после окончания месяца прекращения.
Плюс обязательны приложения к ликвидационному отчету, в частности по уплате единого социального взноса, по минимальному налоговому обязательству (для ФЛП, которые использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения), а также приложение Ф2 (для ФЛП на общей системе).
Штрафы для предпринимателей в 2025
Важно знать эти предельные сроки, поскольку несвоевременная подача грозит представителям бизнеса штрафными санкциями. Во-первых, за нарушение сроков отчетности взимают 340 грн (1029 грн за каждый повторный случай в течение года).
Во-вторых, предусмотрена ответственность за несвоевременную уплату налогов и сборов. Размеры дифференцированы и зависят от системы/группы. Представители 1-2 группы упрощенной системы потеряют 50% от ставки единого налога за соответствующий месяц.
ФЛП 3 группы будут платить 5-10% суммы долга (зависит от количества дней задержки). А при умышленном уклонении штраф вырастет до 25% или 50%. Поэтому важно помнить, что прекращение регистрации предпринимателя не освобождает от обязанности вовремя подать отчеты и пополнить государственный бюджет.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, физические лица-предприниматели не могут использовать счет ФЛП для оплаты товаров личного пользования или осуществления выплат физическим лицам. В таком случае придется уплатить лишние налоги.
Также мы писали, что в декабре Украина может получить первый транш по новой программе МВФ. Среди структурных маяков будут требования по пересмотру налогов на нефтепродукты и реформы Государственной налоговой службы.
