Ліквідаційна звітність ФОП — коли подавати і які штрафи за прострочення у 2025

Процедура закриття ФОП не завершується на відповідному записі в реєстрі. Фізичні особи-підприємці обов’язково повинні подати ліквідаційну звітність, інакше не вдасться уникнути штрафів. Навіть одна помилка в термінах чи відомостях здатна призвести до серйозних проблем.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Терміни подання ліквідаційного звіту

Цей документ є останньою декларацією, що охоплює всі доходи та зобов’язання ФОПа за період ведення бізнесу. Подавши звіт, підприємець сигналізує контролюючому органу про завершення господарської діяльності. Без нього процедура закриття ФОП не буде успішною.

"У полі 8.1 "Особливі відмітки" декларації обов’язково ставиться позначка, що підкреслює — це остання ліквідаційна звітність. Відмітка є юридичним тригером, яка сигналізує податковій та запускає процедуру остаточного розрахунку з бюджетом", — зазначив фахівець.

Терміни подання декларації залежать від системи оподаткування:

ФОП 1-2 групи спрощеної системи — протягом 60 календарних днів після закінчення року, в якому відбулося припинення діяльності;

ФОП 3 групи спрощеної системи — протягом 40 днів після закінчення кварталу припинення;

ФОП на загальній системі — протягом 20 днів після закінчення місяця припинення.

Плюс є обов’язковими додатки до ліквідаційного звіту, зокрема по сплаті єдиного соціального внеску, по мінімальному податковому зобов’язанню (для ФОП, які використовували земельні ділянки сільськогосподарського призначення), а також додаток Ф2 (для ФОП на загальній системі).

Штрафи для підприємців у 2025

Важливо знати ці граничні строки, оскільки невчасне подання загрожує представникам бізнесу штрафними санкціями. По-перше, за порушення термінів звітування стягують 340 грн (1029 грн за кожен повторний випадок протягом року).

По-друге, передбачена відповідальність за несвоєчасну сплату податків і зборів. Розміри диференційовані та залежать від системи/групи. Представники 1-2 групи спрощеної системи втратять 50% від ставки єдиного податку за відповідний місяць.

ФОП 3 групи будуть платити 5-10% суми боргу (залежить від кількості днів затримки). А при умисному ухиленні штраф виросте до 25% або 50%. Тому важливо пам’ятати, що припинення реєстрації підприємця не звільняє від обов’язку вчасно подати звіти і поповнити державний бюджет.

