Новий транш МВФ — скільки може отримати Україна і якими будуть маяки

Україна протягом кількох місяців може отримати транш від Міжнародного валютного фонду. Оскільки прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вже передала запит на нову програму співпраці, очікується, що кошти можуть надійти вже у грудні 2025 року.

Про це розповів експерт з реформи фінансового сектору Руслан Чорний в ефірі Новини.LIVE.

Сума траншу і нові маяки МВФ

У вересні відбулася зустріч представників уряду з місією МВФ, яка протягом тижня активно працювала в Києві та проводила консультації. Юлія Свириденко передала керівнику місії лист із запитом про нову програму співпраці на наступні кілька років.

"Очікується, що в грудні буде підписана нова програма і тоді ж надійде перший транш, який об’єднають з попереднім, недоотриманим по останній програмі МВФ. Ми недоотримали не менш як 1,5 млрд доларів і маємо отримати більше 3,5 млрд доларів", — констатував Руслан Чорний.

Звісно, Міжнародний валютний фонд оприлюднить структурні маяки, які Україна буде зобов’язана виконати упродовж дії програми. Вимоги МВФ можуть стосуватися:

підвищення тарифів на комунальні послуги та їх наближення до ринкових;

перегляду податків на нафтопродукти;

продовження боротьби з корупцією;

реформи митниці й податкової.

Скоріше за все, програма буде розрахована на 4 роки, протягом яких відбуватимуться поступові зміни. Одразу ж після отримання траншу переглядати податкові ставки чи тарифи на комунальні послуги український уряд не планує.

Чим важлива нова програма МВФ

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна пояснила в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, чому важливо затвердити нову програму. За словами народної депутатки, це дасть сигнал іншим державам, що Україна рухається в правильному напрямку.

"На сьогодні ми маємо позитивні сигнали від МВФ, який відзначає прогрес досягнення основних індикаторів. Мовиться про подовження або нову програму взаємодії з МВФ", — уточнила Леся Забуранна.

Вона додала, що справа навіть не в коштах, які надходять у межах програми. Сам факт співпраці є потужним сигналом іншим міжнародним інституціям і партнерам продовжувати взаємодію з Україною.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році уряд планує витратити 42,3 млрд гривень на субсидії та пільги для 2,7 млн домогосподарств. Допомогу отримають сім’ї, які найбільше потребують підтримки в оплаті комунальних послуг.

Також ми писали, що уряд затвердив проєкт держбюджету-2026 з видатками і доходами, за яким дефіцит складе близько 18,4% ВВП. Найбільша частка — 2,8 трлн гривень (приблизно 27,2% ВВП) — спрямована на оборону та безпеку.