Новые тарифы и налоги — когда может заработать программа МВФ

Новые тарифы и налоги — когда может заработать программа МВФ

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:35
Новый транш МВФ — сколько может получить Украина и какими будут маяки
Деньги в руках. Фото: Unsplash

Украина в течение нескольких месяцев может получить транш от Международного валютного фонда. Поскольку премьер-министр Юлия Свириденко уже передала запрос на новую программу сотрудничества, ожидается, что деньги могут поступить уже в декабре 2025 года.

Об этом рассказал эксперт по реформе финансового сектора Руслан Черный в эфире Новини.LIVE.



Сумма транша и новые маяки МВФ

В сентябре состоялась встреча представителей правительства с миссией МВФ, которая в течение недели активно работала в Киеве и проводила консультации. Юлия Свириденко передала руководителю миссии письмо с запросом о новой программе сотрудничества на следующие несколько лет.

"Ожидается, что в декабре будет подписана новая программа и тогда же поступит первый транш, который объединят с предыдущим, недополученным по последней программе МВФ. Мы недополучили не менее 1,5 млрд долларов и должны получить более 3,5 млрд долларов", — констатировал Руслан Черный.

Конечно, Международный валютный фонд обнародует структурные маяки, которые Украина будет обязана выполнить в течение действия программы. Требования МВФ могут касаться:

  • повышения тарифов на коммунальные услуги и их приближения к рыночным;
  • пересмотра налогов на нефтепродукты;
  • продолжения борьбы с коррупцией;
  • реформы таможни и налоговой.

Скорее всего, программа будет рассчитана на 4 года, в течение которых будут происходить постепенные изменения. Сразу же после получения транша пересматривать налоговые ставки или тарифы на коммунальные услуги украинское правительство не планирует.

Чем важна новая программа МВФ

Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная объяснила в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, почему важно утвердить новую программу. По словам народного депутата, это даст сигнал другим государствам, что Украина движется в правильном направлении.

"На сегодня мы имеем позитивные сигналы от МВФ, который отмечает прогресс достижения основных индикаторов. Говорится о продлении или новой программе взаимодействия с МВФ", — уточнила Леся Забуранная.

Она добавила, что дело даже не в средствах, которые поступают в рамках программы. Сам факт сотрудничества является мощным сигналом другим международным институтам и партнерам продолжать взаимодействие с Украиной.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году правительство планирует потратить 42,3 млрд гривен на субсидии и льготы для 2,7 млн домохозяйств. Помощь получат семьи, которые больше всего нуждаются в поддержке в оплате коммунальных услуг.

Также мы писали, что правительство утвердило проект госбюджета-2026 с расходами и доходами, по которому дефицит составит около 18,4% ВВП. Наибольшая доля — 2,8 трлн гривен (примерно 27,2% ВВП) — направлена на оборону и безопасность.

МВФ транш деньги изменения финансы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
