Кого из ФЛП налоговая может проверить уже скоро — 4 категории предпринимателей

Некоторые представители бизнеса больше всего рискуют попасть под налоговую проверку, поскольку они находятся под усиленным вниманием контролирующего органа. Чтобы избежать проблем, необходимо следить за ведением предпринимательской деятельности.

Кто из ФЛП рискует спровоцировать налоговую, рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

ФЛП без фискальных чеков

Конечно, не все предприниматели обязаны выдавать клиентам расчетные документы. Но если они принимают оплаты через системы электронных платежей, в частности NovaPay, то должны фиксировать такие операции кассовыми чеками или фискальными квитанциями.

Контролирующий орган имеет доступ к информации о транзакциях, проходящих через платежные системы. Он может легко проверить соответствие сумм, наличие регистратора расчетных операций, своевременность выдачи чеков, декларирование доходов и многое другое.

ФЛП без соблюдения зарплатных требований

С 1 октября 2025 года для продавцов подакцизных товаров установили новое требование — средняя зарплата должна находиться на минимальном уровне 12 000 или 16 000 грн (в зависимости от места осуществления деятельности). Это касается ФЛП, которые реализуют алкоголь, сигареты и горючее.

Если налоговая узнает об уклонении от обязательства, то может аннулировать лицензию на торговлю подакцизными товарами. Предпринимателям необходимо провести аудит зарплатного фонда, уплатить двойной ЕСВ при отсутствии работников и собрать подтверждающие документы об осуществлении выплат.

ФЛП без первичного учета товаров

Речь идет именно о бизнесе, который занимается продажей техники. Этот сегмент рискует больше всего, поскольку электроника — категория товаров с высокой маржинальностью. Контролирующий орган будет проверять:

наличие товарно-транспортных накладных на каждую партию;

правильность ведения книги учета;

соответствие остатков на складе фактическим данным;

происхождение товара (официальные поставщики или "серый" импорт);

сопоставление закупочных документов с объемами продаж.

Выявленные документальные нарушения грозят штрафом в размере 100% от стоимости проданных товаров. Учитывая высокие цены на технику, трудно представить, сколько придется заплатить в случае отсутствия обычной накладной.

ФЛП с подозрительными кассовыми операциями

Четвертая категория предпринимателей — это ФЛП с кассовыми аппаратами, у которых необычные статистические показатели могут свидетельствовать о манипуляциях с доходами. Например, критическим индикатором для налоговой будет чрезмерный процент возвратов товара, поскольку такой схемой часто прикрывают фиктивные продажи.

Еще один нетипичный маркер — низкий процент наличных расчетов. Для розничной торговли средний показатель наличных операций составляет 40-60%. Сильное отклонение может указывать на прием средств без проведения платежей через РРО.

Напомним, в Украине немало "спящих ФЛП", но далеко не всем предпринимателям разрешено выборочно платить налоги или вообще не пополнять государственный бюджет. Льготы имеют единицы.

Также мы писали, какие изменения принес октябрь 2025 года ФЛП в Украине. Теперь большее количество предпринимателей может не платить ЕСВ, а некоторые бизнесы должны подтянуть среднюю зарплату до минимально допустимого уровня.