Изменения для ФЛП в октябре 2025 — что ждет предпринимателей в новом месяце

Октябрь 2025 года принес несколько нововведений для ФЛП, которые положительно повлияют на деятельность предпринимателей. Их ждет обязательная уплата налогов и отчетность перед контролирующим органом. Не помешает узнать, что изменится в новом месяце 2025 года.

Какие налоги нужно заплатить

Ставки остались неизменными. ФЛП на упрощенной системе платят фиксированные суммы за месяц или процент от дохода за квартал. В октябре придется пополнить государственный бюджет такими налогами:

военный сбор — 800 грн;

единый социальный взнос — 1 760 грн;

единый налог — 302,80 грн (ФЛП 1 групп), 1 600 грн (ФЛП 2 группа);

НДФЛ — 18%.

Представители 3 группы до середины ноября должны заплатить 1% военного сбора и 5% единого налога от дохода.

Изменения в налогообложении

Весомым нововведением октября 2025 года стало вступление в силу положений Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства".

Этот документ расширил перечень льготников, которые освобождаются от уплаты единого социального взноса. Теперь деньги могут экономить официально трудоустроенные украинцы, но без уточнения об "основном месте работы", как было раньше. Главное — иметь другого страхователя, который платит ЕСВ за ФЛП.

В список льготников включили:

самозанятых лиц;

совместителей;

предпринимателей в трехлетнем декретном отпуске.

Что касается периода пребывания в декрете, то закон предусматривает зачисление этого времени в страховой стаж, если орган социальной защиты уплачивает единый социальный взнос за мам-ФЛП. Но на практике возможны проблемы с автоматизацией процесса. Скорее всего, это будет происходить по отдельным заявкам предпринимателей.

Требования к продавцам товаров

Еще одно весомое нововведение октября коснулось продавцов подакцизных товаров, в частности алкоголя, горючего, сигарет, жидкостей для электронного курения и пр. Теперь работодатели должны повысить среднюю зарплату до уровня двух минимальных — это 16 000 грн в 2025 году.

Немного меньшая сумма — 12 000 грн — предусмотрена для предпринимателей, которые находятся на расстоянии более 50 км от крупных городов и владеют торговыми точками с площадью до 500 кв.м. Уклонение от нового требования в течение трех месяцев подряд будет основанием для аннулирования лицензии.

Напомним, некоторым украинцам придется заплатить штраф даже после закрытия ФЛП. Это ждет предпринимателей, которые несвоевременно подали ликвидационную декларацию или вообще забыли об обязательной отчетности.

Также мы писали, что всем ФЛП необходимо подать заявку на получение уведомлений от налоговой службы в Электронном кабинете плательщика. Это позволит избежать проблем из-за утерянных писем.