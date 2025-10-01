Видео
Главная Экономика Обязанность ФЛП — что должны сделать предприниматели в октябре

Обязанность ФЛП — что должны сделать предприниматели в октябре

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 13:12
Сроки для уплаты налогов — что должны сделать все ФЛП в октябре 2025
Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Все физические лица-предприниматели должны вовремя отчитываться перед контролирующим органом и пополнять государственный бюджет средствами, дабы не пришлось заплатить штраф. В октябре 2025 года ФЛП ждут несколько неотложных дел, связанных с налогами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о предельных датах для предпринимателей в октябре.

Читайте также:

Налоги и декларации ФЛП

Представители 1 и 2 группы упрощенной системы должны до 20 октября завершить все дела, в частности уплатить такие суммы в госбюджет:

  • единый социальный взнос — 5 280 грн за третий квартал;
  • военный сбор — 800 грн за октябрь;
  • единый налог — 302,80 грн (ФЛП 1 группы), 1 600 грн (ФЛП 2 группы).

Однако если предприниматель зарегистрирован в зоне ведения боевых действий или на временно оккупированной территории, то имеет право добровольной уплаты ВС и ЕН. Что касается представителей 3 группы, они тоже обязаны покрыть ЕСВ в сумме 5 280 грн до 20 октября.

Зато срок подачи отчетной декларации и уплаты других налогов истечет в ноябре. Не помешает закрыть все "долги" как можно раньше:

  • оформление отчетности за 9 месяцев 2025 года — до 10 ноября;
  • внесение 5% ЕН от суммы дохода — до 19 ноября;
  • покрытие 1% военного сбора от дохода — до 19 ноября.

ФЛП с наемными сотрудниками должны подать Налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за сентябрь — до 20 октября. А предприниматели, делающие выплаты физическим лицам (являются налоговыми агентами), должны отправить в контролирующий орган только расчет с Приложением 4ДФ за сентябрь.

Льгота по уплате ЕСВ

Ранее мы рассказывали, что с 1 октября некоторые категории украинцев будут иметь льготу по уплате единого социального взноса. Право на освобождение от финансового обязательства получили:

  • самозанятые лица;
  • совместители;
  • предприниматели в трехлетнем декретном отпуске.

До октября льгота распространялась только на сотрудников с основным местом работы, за которых ЕСВ уплачивал руководитель. А теперь правила обновили, убрав из закона требование, сужавшее круг льготников. Единственное условие для увольнения — одновременно с ведением ФЛП быть официально трудоустроенным у другого страхователя.

Напомним, в Украине готовят новые налоговые правила для тех, кто зарабатывает через цифровые платформы (таксистов, курьеров, арендодателей и продавцов). Законопроект предусматривает упрощение и снижение ставок.

Также мы писали, что будет с финансами украинцев в октябре 2025 года. Минимальная зарплата останется на текущем уровне, как и пенсионные выплаты. Хотя некоторые граждане получат повышенные суммы.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
