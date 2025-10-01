Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Обов’язок усіх ФОПів — що повинні зробити підприємці в жовтні

Обов’язок усіх ФОПів — що повинні зробити підприємці в жовтні

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 13:12
Терміни для сплати податків — що повинні зробити всі ФОПи у жовтні 2025
Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Всі фізичні особи-підприємці мають вчасно звітувати перед контролюючим органом і поповнювати державний бюджет коштами, аби не довелося заплатити штраф. У жовтні 2025 року ФОПів чекають декілька нагальних справ, пов’язаних із податками.

Сайт Новини.LIVE розповідає про граничні дати для підприємців у жовтні.

Реклама
Читайте також:

Податки і декларації ФОП

Представники 1 та 2 групи спрощеної системи повинні до 20 жовтня завершити всі справи, зокрема сплатити такі суми в держбюджет:

  • єдиний соціальний внесок — 5 280 грн за третій квартал;
  • військовий збір — 800 грн за жовтень;
  • єдиний податок — 302,80 грн (ФОП 1 групи), 1 600 грн (ФОП 2 групи).

Водночас якщо підприємець зареєстрований в зоні ведення бойових дій або на тимчасово окупованій території, то має право добровільної сплати ВЗ та ЄП. Що стосується представників 3 групи, вони також зобов’язані покрити ЄСВ у сумі 5 280 грн до 20 жовтня.

Натомість термін подання звітної декларації та сплати інших податків спливе в листопаді. Не завадить закрити всі "борги" якомога раніше:

  • оформлення звітності за 9 місяців 2025 року — до 10 листопада;
  • внесення 5% ЄП від суми доходу — до 19 листопада;
  • покриття 1% військового збору від доходу — до 19 листопада.

ФОПи з найманими працівниками мають подати Податковий розрахунок з Додатком 1 по ЄСВ та Додатком 4ДФ за вересень — до 20 жовтня. А підприємці, які роблять виплати фізичним особам (тобто є податковими агентами), повинні відправити в контролюючий орган тільки розрахунок з Додатком 4ДФ за вересень.

Пільга зі сплати ЄСВ

Раніше ми розповідали, що з 1 жовтня деякі категорії українців матимуть пільгу зі сплати єдиного соціального внеску. Право на звільнення від фінансового зобов’язання отримали:

  • самозайняті особи;
  • сумісники;
  • підприємці у трирічний декретній відпустці.

До жовтня пільга поширювалася тільки на працівників із основним місцем роботи, за яких ЄСВ сплачував керівник. А тепер правила оновили, прибравши з закону вимогу, що звужувала коло пільговиків. Єдина умова для звільнення — одночасно з веденням ФОП бути офіційно працевлаштованим в іншого страхувальника.

Нагадаємо, в Україні готують нові податкові правила для тих, хто заробляє через цифрові платформи (таксистів, кур’єрів, орендодавців і продавців). Законопроєкт передбачає спрощення та зниження ставок.

Також ми писали, що буде з фінансами українців у жовтні 2025 року. Мінімальна зарплата залишиться на поточному рівні, як і пенсійні виплати. Хоча деякі громадяни отримають підвищені суми.

декларація ФОП податки бізнес підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації