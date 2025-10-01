Терміни для сплати податків — що повинні зробити всі ФОПи у жовтні 2025

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Всі фізичні особи-підприємці мають вчасно звітувати перед контролюючим органом і поповнювати державний бюджет коштами, аби не довелося заплатити штраф. У жовтні 2025 року ФОПів чекають декілька нагальних справ, пов’язаних із податками.

Податки і декларації ФОП

Представники 1 та 2 групи спрощеної системи повинні до 20 жовтня завершити всі справи, зокрема сплатити такі суми в держбюджет:

єдиний соціальний внесок — 5 280 грн за третій квартал;

військовий збір — 800 грн за жовтень;

єдиний податок — 302,80 грн (ФОП 1 групи), 1 600 грн (ФОП 2 групи).

Водночас якщо підприємець зареєстрований в зоні ведення бойових дій або на тимчасово окупованій території, то має право добровільної сплати ВЗ та ЄП. Що стосується представників 3 групи, вони також зобов’язані покрити ЄСВ у сумі 5 280 грн до 20 жовтня.

Натомість термін подання звітної декларації та сплати інших податків спливе в листопаді. Не завадить закрити всі "борги" якомога раніше:

оформлення звітності за 9 місяців 2025 року — до 10 листопада;

внесення 5% ЄП від суми доходу — до 19 листопада;

покриття 1% військового збору від доходу — до 19 листопада.

ФОПи з найманими працівниками мають подати Податковий розрахунок з Додатком 1 по ЄСВ та Додатком 4ДФ за вересень — до 20 жовтня. А підприємці, які роблять виплати фізичним особам (тобто є податковими агентами), повинні відправити в контролюючий орган тільки розрахунок з Додатком 4ДФ за вересень.

Пільга зі сплати ЄСВ

Раніше ми розповідали, що з 1 жовтня деякі категорії українців матимуть пільгу зі сплати єдиного соціального внеску. Право на звільнення від фінансового зобов’язання отримали:

самозайняті особи;

сумісники;

підприємці у трирічний декретній відпустці.

До жовтня пільга поширювалася тільки на працівників із основним місцем роботи, за яких ЄСВ сплачував керівник. А тепер правила оновили, прибравши з закону вимогу, що звужувала коло пільговиків. Єдина умова для звільнення — одночасно з веденням ФОП бути офіційно працевлаштованим в іншого страхувальника.

Нагадаємо, в Україні готують нові податкові правила для тих, хто заробляє через цифрові платформи (таксистів, кур’єрів, орендодавців і продавців). Законопроєкт передбачає спрощення та зниження ставок.

Також ми писали, що буде з фінансами українців у жовтні 2025 року. Мінімальна зарплата залишиться на поточному рівні, як і пенсійні виплати. Хоча деякі громадяни отримають підвищені суми.