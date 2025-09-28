Головне нововведення жовтня 2025 — хто з українців отримає нову пільгу

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Жовтень буде місяцем, насиченим економічними нововведеннями. Одна з головних змін, яка чекає українців, торкнеться звільнення від сплати ЄСВ. Закон, ухвалений у липні 2025 року, розширив список осіб, які можуть користуватися пільгами щодо єдиного соціального внеску.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто зможе не сплачувати ЄСВ з 1 жовтня.

Пільга зі сплати ЄСВ

Оновлення правил передбачено законом "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства".

Згідно з новими положеннями, більше фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб зможуть отримати звільнення від сплати єдиного соціального внеску. З 1 жовтня 2025 року пільга пошириться на українців, які одночасно з веденням ФОП працюють в іншого страхувальника. Але керівник має покривати за співробітника мінімальну суму ЄСВ.

Раніше закон дозволяв ФОПам не сплачувати єдиний соціальний внесок "за себе", якщо цей обов’язок виконує роботодавець за офіційно працевлаштованого підлеглого. Нова правка прибирає вимогу мати "основне місце роботи", поширивши пільгу на:

самозайнятих осіб;

сумісників;

підприємців у трирічний декретній відпустці.

Щодо жінок у декреті, то фактично за них ЄСВ сплачує орган соціального захисту населення, який забезпечує фінансовою допомогою при народженні та догляді за дитиною до трьох років. Бо формально роботодавцем можуть бути не лише юридичні особи чи ФОПи, в яких людина працевлаштована за трудовим договором.

Розміри єдиного соціального внеску

Важливо, щоб роботодавець сплачував ЄСВ за працівника в розмірі не менше мінімального. У 2025 році це 22% від МЗП, тобто 1 760 грн. Якщо керівник недоплатив страховий внесок, то пільга вважатиметься недійсною. В такому разі ФОПу доведеться поповнити державний бюджет на повну суму мінімального ЄСВ.

До речі, з 2026 року розмір внеску може змінитися. Згідно з проєктом Держбюджету-2026, схваленого Кабінетом Міністрів, мінімальна заробітна плата становитиме 8 647 грн замість поточних 8 000 грн. Це означає автоматичне збільшення ЄСВ до 1 902,34 грн/міс. Але проєкт бюджету ще мають остаточно підтримати у Верховній Раді.

Нагадаємо, деяким українцям доведеться заплатити штрафи навіть після закриття ФОП. Фінансове покарання чекає підприємців, які вчасно не подали обов’язкову ліквідаційну декларацію в податкову службу.

Також ми писали, що всім ФОПам варто подати заявку на отримання повідомлень від ДПС в Електронному кабінеті платника. Це дозволить покращити комунікацію з податковою і не пропускати важливі листи.