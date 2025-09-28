Главное нововведение октября 2025 — кто из украинцев получит новую льготу

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Октябрь будет месяцем, насыщенным экономическими нововведениями. Одно из главных изменений, что ждет украинцев, коснется освобождения от уплаты ЕСВ. Закон, принятый в июле 2025 года, расширил список лиц, которые могут пользоваться льготами по единому социальному взносу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто сможет не платить ЕСВ с 1 октября.

Льгота по уплате ЕСВ

Обновление правил предусмотрено законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства".

Согласно новым положениям, больше физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц смогут получить освобождение от уплаты единого социального взноса. С 1 октября 2025 года льгота распространится на украинцев, которые одновременно с ведением ФЛП работают у другого страхователя. Но руководитель должен покрывать за сотрудника минимальную сумму ЕСВ.

Ранее закон позволял ФЛП не платить единый социальный взнос "за себя", если эту обязанность выполняет работодатель за официально трудоустроенного подчиненного. Новая правка убирает требование иметь "основное место работы", распространив льготу на:

самозанятых лиц;

совместителей;

предпринимателей в трехлетнем декретном отпуске.

Что касается женщин в декрете, то фактически за них ЕСВ платит орган социальной защиты населения, который обеспечивает финансовой помощью при рождении и уходе за ребенком до трех лет. Ведь формально работодателем могут быть не только юридические лица или ФЛП, у которых человек трудоустроен по договору.

Размеры единого социального взноса

Важно, чтобы работодатель платил ЕСВ за сотрудника в размере не меньше минимального. В 2025 году это 22% от МЗП, то есть 1 760 грн. Если руководитель недоплатил страховой взнос, то льгота будет считаться недействительной. В таком случае ФЛП придется пополнить государственный бюджет на полную сумму минимального ЕСВ.

Кстати, с 2026 года размер взноса может измениться. Согласно проекту Госбюджета-2026, одобренного Кабинетом Министров, минимальная заработная плата составит 8 647 грн вместо текущих 8 000 грн. Это означает автоматическое увеличение ЕСВ до 1 902,34 грн/мес. Но проект бюджета еще должны окончательно поддержать в Верховной Раде.

Напомним, некоторым украинцам придется заплатить штрафы даже после закрытия ФЛП. Финансовое наказание ждет предпринимателей, которые вовремя не подали обязательную ликвидационную декларацию в налоговую службу.

Также мы писали, что всем ФЛП стоит подать заявку на получение уведомлений от ГНС в Электронном кабинете плательщика. Это позволит улучшить коммуникацию с налоговой и не пропускать важные письма.