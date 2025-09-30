Зарплати, пенсії та податки — що буде з фінансами українців у жовтні 2025

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Жовтень 2025 року принесе українцям чимало фінансових нововведень, а деякі питання залишаться без змін. Цікаво дізнатися, що буде з мінімальними зарплатами наших громадян, пенсійним забезпеченням, курсами валют і податками в новому місяці.

Мінімальна зарплата у жовтні

Розмір МЗП встановлений Законом "Про Державний бюджет на 2025 рік" — 8 000 грн/міс. Перегляд суми у жовтні не передбачається, тож українцям надалі платитимуть такі гроші. Після сплати обов’язкових податків, зокрема військового збору та податку на доходи фізичних осіб, "на руки" залишиться всього 6 160 грн.

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд запланував підвищити мінімальну зарплату до 8 647 грн/міс. Погодинна ставка тоді перебуватиме на рівні 52 грн/год. Але за документ ще повинні проголосувати народні депутати України.

Що буде з пенсійними виплатами

Індексація грошового забезпечення пенсіонерів у жовтні не передбачена. Але деякі категорії українців таки отримають в наступному місяці більші виплати. Наприклад, якщо людина досягне певного віку, їй передбачені постійні надбавки в розмірі:

300 грн — від 70 до 74 років;

456 грн — від 75 до 79 років;

570 грн — від 80 років.

Але важлива умова призначення доплати — загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн. Також в Україні додають 10% прожиткового мінімуму (292 грн) до грошового забезпечення тим пенсіонерам, які отримали звання "Почесний донор крові".

Окремо існують виплати для самотніх людей. Право на 40% прожиткового мінімуму (945 грн) мають громадяни від 80 років, які проживають одні та потребують стороннього догляду (за медичним висновком).

Що буде з курсом долара і євро

Економіст Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, до яких курсових показників готуватися українцям у жовтні 2025 року. За його словами, треба орієнтуватися на реакцію глобальних ринків щодо зниження ставки Федеральної резервної системи США.

На засіданні 17 вересня ФРС знизила ключову ставку на 25 базисних пунктів уперше з грудня 2024 року. Планується ще два аналогічні рішення за наступні кілька місяців. Ринки відреагували зміцненням євро у головній валютній парі.

"Швидше за все, курс євро до долара продовжить коливатися в діапазоні 1,16-1,19 у жовтні. В такій позиції НБУ продовжить утримувати гривню на поточному рівні 41,30-42 грн/дол. При цьому курс євро коливатиметься на рівні 48,50-49,50 грн/євро", — констатував фахівець.

Що буде з податками в Україні

Податкові ставки залишаться без змін протягом другого місяця осені 2025 року. Фізичні особи-підприємці, роботодавці, працівники та інші платники будуть поповнювати державний бюджет на такі суми:

військовий збір — 800 грн (для ФОП 3 групи 1% від доходу);

єдиний соціальний внесок — мінімум 1 760 грн;

єдиний податок — 302,80 грн (ФОП 1 групи), 1 600 грн (ФОП 2 групи), 5% від доходу (ФОП 3 групи);

ПДФО — 18% від доходу.

І хоча ставки незмінні, одне податкове нововведення чекає наших громадян у жовтні. Пільгу зі сплати ЄСВ "за себе" поширили на всіх працівників, за яких кошти в бюджет вносить роботодавець. Раніше це діяло тільки для українців із основним місцем працевлаштування, а з 1 жовтня торкнеться сумісників, військовослужбовців і навіть жінок у декреті.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, медикам у зонах активних і можливих бойових дій підвищать заробітну плату. Лікарі отримуватимуть від 28 000 до 40 000 грн, середній медперсонал — від 18 000 до 27 000 грн, молодший медперсонал — від 9 000 до 18 000 грн.

Також ми писали, в Україні хочуть встановити нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Для таксистів, продавців і орендодавців планують знизити ставку з 18% до 5% та спростити механізм.