Купівля-продаж валюти — який курс долара і євро чекає українців у жовтні 2025 року

Обмінник валют. Фото: Новини.LIVE

Обираючи валюту для заощаджень — долари чи євро — українці звертають увагу на актуальні курсові показники. Вересень був відносно стабільним, але ближче до кінця місяця почалися невеликі коливання. Постає питання, чого очікувати від валютного ринку наступного місяця.

Економіст Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсами долара і євро в жовтні 2025 року.

Що чекати від курсу долара

У вересні найнижчий показник офіційного курсу гривні до долара перебував на рівні 41,12 грн/дол. Починаючи з 20-х чисел місяця, значення планомірно зростали, сягнувши 41,49 грн/дол. у п’ятницю, 26 вересня. Жовтень може принести українцям зміни, але вони будуть незначними.

"Національний банк, швидше за все, продовжить утримувати гривню на поточному рівні — в діапазоні 41,30-42 грн/дол. у жовтні", — зазначив фахівець.

По-перше, збережуться достатні обсяги фінансової допомоги від міжнародних партнерів України. По-друге, надійдуть кошти від експорту сільськогосподарської продукції нового врожаю. Ці фактори дозволять регулятору надалі дотримуватися курсу керованої гнучкості, не доводячи показники до психологічної межі.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Що буде з курсом євро в жовтні

На офіційний курс гривні до євро впливає співвідношення у головній валютній парі. Протягом вересня вартість долара перебувала в діапазоні 1,16-1,19 дол./євро, що відповідно відображалося на курсових значеннях в Україні.

Плюс необхідно враховувати невизначеність зі ставками Федеральної резервної системи США. На засіданні 17 вересня ФРС знизила ключову ставку на 25 базисних пунктів, що стало першою зміною за майже рік. Голова Джером Пауелл зробив обережну заяву про можливий низхідний тренд.

"Реакція ринків на зниження ставки ФРС показала зміцнення євро до долара. Крім того, планується ще два аналогічні рішення до кінця 2025 року. Відповідно курс продовжить коливатися в діапазоні 1,16-1,19 у жовтні", — уточнив Данило Монін.

Така тенденція втримуватиме офіційний курс європейської валюти в межах 48,50-49,50 грн/євро. Протягом вересня діапазон становив 48,13-48,80 грн/євро, отже українцям варто готуватися до потенційного дорожчання іноземних купюр у жовтні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні долари іноді називають "білими" чи "синіми", але всі купюри, випущені після 1914 року в США, залишаються чинними. НБУ нагадало, що різниця лише у відтінку, а вартість визначає курс і номінал.

Також ми писали, що в Україні дозволені валютні перекази між родичами, але вони потребують підтвердження сімейних зв’язків. У ПриватБанку для цього просять скан документів, наприклад, свідоцтва про народження чи шлюб.