Новый вектор — что будет с курсом доллара и евро в октябре

Новый вектор — что будет с курсом доллара и евро в октябре

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 17:12
Купля-продажа валюты — какой курс доллара и евро ждет украинцев в октябре 2025
Обменник валют. Фото: Новини.LIVE

Выбирая валюту для сбережений — доллары или евро — украинцы обращают внимание на актуальные курсовые показатели. Сентябрь был относительно стабильным, но ближе к концу месяца начались небольшие колебания. Возникает вопрос, чего ожидать от валютного рынка в следующем месяце.

Экономист Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсами доллара и евро в октябре 2025 года.



Что ждать от курса доллара

В сентябре самый низкий показатель официального курса гривны к доллару находился на уровне 41,12 грн/долл. Начиная с 20-х чисел месяца, значения планомерно росли, достигнув 41,49 грн/долл. в пятницу, 26 сентября. Октябрь может принести украинцам изменения, но они будут незначительными.

"Национальный банк, скорее всего, продолжит удерживать гривну на текущем уровне — в диапазоне 41,30-42 грн/долл. в октябре", — отметил специалист.

Во-первых, сохранятся достаточные объемы финансовой помощи от международных партнеров Украины. Во-вторых, поступят средства от экспорта сельскохозяйственной продукции нового урожая. Эти факторы позволят регулятору в дальнейшем придерживаться курса управляемой гибкости, не доводя показатели до психологической черты.

Новый вектор — что будет с курсом доллара и евро в октябре - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Что будет с курсом евро в октябре

На официальный курс гривны к евро влияет соотношение в главной валютной паре. В течение сентября стоимость доллара находилась в диапазоне 1,16-1,19 долл./евро, что соответственно отражалось на курсовых значениях в Украине.

Плюс необходимо учитывать неопределенность со ставками Федеральной резервной системы США. На заседании 17 сентября ФРС снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, что стало первым изменением за почти год. Председатель Джером Пауэлл сделал осторожное заявление о возможном нисходящем тренде.

"Реакция рынков на снижение ставки ФРС показала укрепление евро к доллару. Кроме того, планируется еще два аналогичных решения до конца 2025 года. Соответственно курс продолжит колебаться в диапазоне 1,16-1,19 в октябре", — уточнил Даниил Монин.

Такая тенденция будет удерживать официальный курс европейской валюты в пределах 48,50-49,50 грн/евро. В течение сентября диапазон составлял 48,13-48,80 грн/евро, так что украинцам стоит готовиться к потенциальному удорожанию иностранных купюр в октябре.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине доллары иногда называют "белыми" или "синими", но все купюры, выпущенные после 1914 года в США, остаются в силе. НБУ напомнило, что разница лишь в оттенке, а стоимость определяет курс и номинал.

Также мы писали, что в Украине разрешены валютные переводы между родственниками, но они требуют подтверждения семейных связей. В ПриватБанке для этого просят скан документов, например, свидетельства о рождении или браке.

курс доллара курс евро валюта финансы обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
