Купюри долара та євро — якої валюти треба негайно позбутися українцям

Далеко не всі купюри долара та євро можна використовувати в Україні. Існує чимало вимог щодо іноземної валюти, яку дозволено обмінювати чи застосовувати в розрахункових операціях. Варто перевірити свої заощадження, аби не стикнутися з проблемами в майбутньому.

Які купюри долара можна викинути

Слід перевірити валютні накопичення на справжність, бо не виключено, що серед справжніх банкнот знайдеться одна фальшива (особливо якщо долари купувалися на чорному ринку). Такі готівкові гроші одразу вилучають в банках та обмінниках, відправляючи на дослідження у спеціальний підрозділ НБУ. А звідти купюри надходять правоохоронцям для розслідування.

Також жодної користі не буде від доларових банкнот із написами "Зразок", "Сувенір" або зі штампами (вони не вважаються платіжними засобами). Плюс доведеться викинути готівку з ознаками значного пошкодження/зношення, наприклад:

великими розривами;

плямами, що займають більше як половину площі купюри;

друкарськими недоліками;

зміненими елементами дизайну чи первісного кольору паперу;

слідами обпалення, гниття.

Якщо таких купюр багато, є сенс віддати їх на інкасо, тобто звернутися в банк та оформити послугу заміни за кордоном. Доведеться заплатити комісію за замовлення сервісу, тому в разі наявності однієї-двох пошкоджених доларових банкнот вигідніше їх позбутися.

Які купюри євро краще викинути

Аналогічна ситуація з європейською валютою: якщо готівка фальшива, має написи чи штампи, сильно зносилася у процесі експлуатації, то немає сенсу її зберігати. Водночас купюри з незначними дефектами — невеликими проколами, відірваними куточками — підлягають обміну в Україні.

Проблеми можуть виникнути з використанням номіналу 500 євро, який вивели з обігу та припинили друкувати. Деякі фінансові установи відмовляються приймати ці банкноти, хоча вони є повністю платоспроможними. Не варто позбуватися готівки великого номіналу, бо можна знайти альтернативні шляхи обміну.

Нагадаємо, в Україні долари можуть називати "білими" чи "синіми", але всі банкноти США з 1914 року залишаються чинними. НБУ наголосив, що колір або рік випуску валюти не впливають на її номінальну вартість.

Також ми писали, що у 2026 році офіційний курс гривні до євро може піднятися до рівня 55 грн. В разі доведення показника у головній валютній парі до 1,2 дол./євро не виключено, що купюри значно подорожчають.