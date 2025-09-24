Купюры доллара и евро — от какой валюты надо немедленно избавиться украинцам

Купюры доллара и евро. Фото: Unsplash

Далеко не все купюры доллара и евро можно использовать в Украине. Существует немало требований к иностранной валюте, которую разрешено обменивать или применять в расчетных операциях. Стоит проверить свои сбережения, дабы не столкнуться с проблемами в будущем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие банкноты доллара и евро украинцы могут отправить на свалку.

Какие купюры доллара можно выбросить

Следует проверить валютные накопления на подлинность, ведь не исключено, что среди настоящих банкнот найдется одна фальшивая (особенно если доллары покупались на черном рынке). Такие наличные деньги сразу изымают в банках и обменниках, отправляя на исследование в специальное подразделение НБУ. А оттуда купюры поступают правоохранителям для расследования.

Также никакой пользы не будет от долларовых банкнот с надписями "Образец", "Сувенир" или со штампами (они не считаются платежными средствами). Плюс придется выбросить наличность с признаками значительного повреждения/износа, например:

большими разрывами;

пятнами, занимающими более половины площади купюры;

типографскими недостатками;

измененными элементами дизайна или первоначального цвета бумаги;

следами обжигания, гниения.

Если таких купюр много, есть смысл отдать их на инкассо, то есть обратиться в банк и оформить услугу замены за рубежом. Придется заплатить комиссию за заказ сервиса, поэтому в случае наличия одной-двух поврежденных долларовых банкнот выгоднее от них избавиться.

Какие купюры евро лучше выбросить

Аналогичная ситуация с европейской валютой: если наличность фальшивая, имеет надписи или штампы, сильно износилась в процессе эксплуатации, то нет смысла ее хранить. В то же время купюры с незначительными дефектами — небольшими проколами, оторванными уголками — подлежат обмену в Украине.

Проблемы могут возникнуть с использованием номинала 500 евро, который вывели из обращения и прекратили печатать. Некоторые финансовые учреждения отказываются принимать эти банкноты, хотя они являются полностью платежеспособными. Не стоит избавляться от наличности крупного номинала, ведь можно найти альтернативные пути обмена.

Напомним, в Украине доллары могут называть "белыми" или "синими", но все банкноты США с 1914 года остаются в силе. НБУ подчеркнул, что цвет или год выпуска валюты не влияют на ее номинальную стоимость.

Также мы писали, что в 2026 году официальный курс гривны к евро может подняться до уровня 55 грн. В случае доведения показателя в главной валютной паре до 1,2 долл./евро не исключено, что купюры значительно подорожают.