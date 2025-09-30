Зарплаты, пенсии и налоги — что будет с финансами украинцев в октябре 2025

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Октябрь 2025 года принесет украинцам немало финансовых нововведений, а некоторые вопросы останутся без изменений. Интересно узнать, что будет с минимальными зарплатами наших граждан, пенсионным обеспечением, курсами валют и налогами в новом месяце.

Минимальная зарплата в октябре

Размер МЗП установлен Законом "О Государственном бюджете на 2025 год" — 8 000 грн/мес. Пересмотр суммы в октябре не предвидится, поэтому украинцам в дальнейшем будут платить такие деньги. После уплаты обязательных налогов, в частности военного сбора и налога на доходы физических лиц, "на руки" останется всего 6 160 грн.

В проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство запланировало повысить минимальную зарплату до 8 647 грн/мес. Почасовая ставка тогда будет находиться на уровне 52 грн/час. Но за документ еще должны проголосовать народные депутаты Украины.

Что будет с пенсионными выплатами

Индексация денежного обеспечения пенсионеров в октябре не предусмотрена. Но некоторые категории украинцев таки получат в следующем месяце большие выплаты. Например, если человек достигнет определенного возраста, ему предусмотрены постоянные надбавки в размере:

300 грн — от 70 до 74 лет;

456 грн — от 75 до 79 лет;

570 грн — от 80 лет.

Но важное условие назначения доплаты — общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн. Также в Украине добавляют 10% прожиточного минимума (292 грн) к денежному обеспечению тем пенсионерам, которые получили звание "Почетный донор крови".

Отдельно существуют выплаты для одиноких людей. Право на 40% прожиточного минимума (945 грн) имеют граждане от 80 лет, которые проживают одни и нуждаются в постороннем уходе (по медицинскому заключению).

Что будет с курсом доллара и евро

Экономист Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, к каким курсовым показателям готовиться украинцам в октябре 2025 года. По его словам, надо ориентироваться на реакцию глобальных рынков относительно снижения ставки Федеральной резервной системы США.

На заседании 17 сентября ФРС снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов впервые с декабря 2024 года. Планируется еще два аналогичных решения за следующие несколько месяцев. Рынки отреагировали укреплением евро в главной валютной паре.

"Скорее всего, курс евро к доллару продолжит колебаться в диапазоне 1,16-1,19 в октябре. В такой позиции НБУ продолжит удерживать гривну на текущем уровне 41,30-42 грн/долл. При этом курс евро будет колебаться на уровне 48,50-49,50 грн/евро", — констатировал специалист.

Что будет с налогами в Украине

Налоговые ставки останутся без изменений в течение второго месяца осени 2025 года. Физические лица-предприниматели, работодатели, сотрудники и другие плательщики будут пополнять государственный бюджет на такие суммы:

военный сбор — 800 грн (для ФЛП 3 группы 1% от дохода);

единый социальный взнос — минимум 1 760 грн;

единый налог — 302,80 грн (ФЛП 1 группы), 1 600 грн (ФЛП 2 группы), 5% от дохода (ФЛП 3 группы);

НДФЛ — 18% от дохода.

И хотя ставки неизменны, одно налоговое нововведение ждет наших граждан в октябре. Льготу по уплате ЕСВ "за себя" распространили на всех сотрудников, за которых средства в бюджет вносит работодатель. Раньше это действовало только для украинцев с основным местом трудоустройства, а с 1 октября коснется совместителей, военнослужащих и даже женщин в декрете.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, медикам в зонах активных и возможных боевых действий повысят заработную плату. Врачи будут получать от 28 000 до 40 000 грн, средний медперсонал — от 18 000 до 27 000 грн, младший медперсонал — от 9 000 до 18 000 грн.

Также мы писали, в Украине хотят установить новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Для таксистов, продавцов и арендодателей планируют снизить ставку с 18% до 5% и упростить механизм.