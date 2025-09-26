Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Некоторым медикам повысят зарплату — на какие суммы рассчитывать

Некоторым медикам повысят зарплату — на какие суммы рассчитывать

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 11:17
Зарплаты медиков — кому рассчитывать на повышение и сколько будут получать врачи
Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

В Украине планируют повысить зарплаты врачей, но увеличение дохода коснется далеко не всех сотрудников медицинской сферы. Пересмотр сумм проведут для специалистов, которые работают на территориях активных и возможных боевых действий.

Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко в собственном Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Сколько будут платить медикам

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета Министров в четверг, 25 сентября, по итогам поездки в прифронтовые общины Донецкой и Днепропетровской областей. Предполагается, что зарплаты сотрудников, выполняющих должностные обязанности в зонах боевых действий, составят:

  • для врачей — 40 000 грн;
  • для среднего медперсонала — 27 000 грн;
  • для младшего медперсонала — 18 000 грн.

"В частности это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян", — уточнила Юлия Свириденко.

Специалисты медицинской сферы в зонах возможных боевых действий будут получать зарплаты на уровне 28 000, 18 000 и 9 000 грн соответственно. Эти изменения должны помочь в поддержке врачей, которые продолжают выполнять обязанности в сверхсложных условиях, ежедневно спасая жизни других людей.

Доходы семейных врачей

В конце лета 2025 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире общенационального телемарафона об увеличении зарплат семейных врачей с 1 января 2026-го. По его словам, произойдет перерасчет капитационной ставки (фиксированная сумма, которую государство платит медучреждению за обслуживание одного пациента).

"Чтобы с 1 января 2026 года за составление 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая заработная плата была 35 000 грн. А дальше мы понимаем, что есть возможность досчитывать средства", — отметил Ляшко.

Плюс должны вырасти коэффициенты для медиков, оказывающих экстренную помощь в населенных пунктах, расположенных в зонах боевых действий. По решению Кабинета Министров, коэффициент составит 6,01 вместо 1,26 для зоны активных боевых действий, 1,48 вместо 1,1 — для зоны возможных боевых действий.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Европе средние зарплаты разнятся от более 8 000 евро в Швейцарии до чуть более 1000 евро в Болгарии. Запад и Север лидируют по суммам, тогда как Восток и Юг характеризуются более скромными доходами.

Также мы писали, что некоторых работодателей ждут изменения с 1 октября. Субъекты хозяйствования должны установить минимальную среднюю зарплату на уровне 16 000 грн, но правило распространяется не на всех.

зарплаты медики деньги Юлия Свириденко врачи
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации