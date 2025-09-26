Зарплаты медиков — кому рассчитывать на повышение и сколько будут получать врачи

Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

В Украине планируют повысить зарплаты врачей, но увеличение дохода коснется далеко не всех сотрудников медицинской сферы. Пересмотр сумм проведут для специалистов, которые работают на территориях активных и возможных боевых действий.

Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко в собственном Telegram-канале.

Сколько будут платить медикам

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета Министров в четверг, 25 сентября, по итогам поездки в прифронтовые общины Донецкой и Днепропетровской областей. Предполагается, что зарплаты сотрудников, выполняющих должностные обязанности в зонах боевых действий, составят:

для врачей — 40 000 грн;

для среднего медперсонала — 27 000 грн;

для младшего медперсонала — 18 000 грн.

"В частности это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян", — уточнила Юлия Свириденко.

Специалисты медицинской сферы в зонах возможных боевых действий будут получать зарплаты на уровне 28 000, 18 000 и 9 000 грн соответственно. Эти изменения должны помочь в поддержке врачей, которые продолжают выполнять обязанности в сверхсложных условиях, ежедневно спасая жизни других людей.

Доходы семейных врачей

В конце лета 2025 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире общенационального телемарафона об увеличении зарплат семейных врачей с 1 января 2026-го. По его словам, произойдет перерасчет капитационной ставки (фиксированная сумма, которую государство платит медучреждению за обслуживание одного пациента).

"Чтобы с 1 января 2026 года за составление 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая заработная плата была 35 000 грн. А дальше мы понимаем, что есть возможность досчитывать средства", — отметил Ляшко.

Плюс должны вырасти коэффициенты для медиков, оказывающих экстренную помощь в населенных пунктах, расположенных в зонах боевых действий. По решению Кабинета Министров, коэффициент составит 6,01 вместо 1,26 для зоны активных боевых действий, 1,48 вместо 1,1 — для зоны возможных боевых действий.

