Увеличение средней зарплаты — кого ждут обязательные изменения с 1 октября

Некоторых работодателей ждут изменения с 1 октября 2025 года. Для субъектов хозяйствования установят требования по размеру средней зарплаты и общего месячного налогооблагаемого дохода. Нововведение коснется предпринимателей, деятельность которых связана с подакцизными товарами.

Об этом рассказали на официальном сайте Государственной налоговой службы Украины.

Минимальные размеры средней зарплаты

Обновленные правила прописаны в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства".

Они предусматривают, что работодатели, которые занимаются розничной торговлей алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет и горючим, с 1 октября 2025 года обязаны установить минимальные размеры средней заработной платы на уровне:

полутора МЗП (12 000 грн в 2025 году);

двух МЗП (16 000 грн в 2025 году).

Первая норма распространится на субъектов хозяйствования, торговые точки которых расположены за пределами областных центров и Киева на расстоянии более 50 километров. Также площадь одного торгового зала не должна превышать 500 метров квадратных. Вторая норма распространится на продавцов, у которых места торговли не соответствуют указанным выше условиям.

Что грозит за невыполнение требования

"Расчет размера средней ежемесячной заработной платы или общего месячного налогооблагаемого дохода субъекта хозяйствования осуществляется за период, начиная со дня вступления в силу Закона № 4536", — констатировали в ГНС.

Если во время проверки контролирующий орган зафиксирует несоответствие утвержденных норм в течение трех полных календарных месяцев подряд, результатом станет прекращение действия лицензии. Небольшие рыночные игроки из-за невозможности быстрой адаптации к нововведению могут уйти в тень или вообще закрыть бизнес.

С одной стороны, это хорошая новость для сотрудников. С другой — продавцам придется повысить официальные зарплаты, что может негативно отразиться на стоимости продукции для конечных потребителей. Ведь субъекты хозяйствования, скорее всего, переложат новые расходы на покупателей.

