Збільшення середньої зарплати — кого чекають обов’язкові зміни з 1 жовтня

Купюра 1000 грн. Фото: НБУ/Flickr

Деяких роботодавців чекають зміни з 1 жовтня 2025 року. Для суб’єктів господарювання встановлять вимоги щодо розміру середньої зарплати і загального місячного оподатковуваного доходу. Нововведення торкнеться підприємців, діяльність яких пов’язана з підакцизними товарами.

Про це розповіли на офіційному сайті Державної податкової служби України.

Мінімальні розміри середньої зарплати

Оновлені правила прописані в законі "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України через ухвалення Закону "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства".

Вони передбачають, що роботодавці, які займаються роздрібною торгівлею алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет і пальним, з 1 жовтня 2025 року зобов’язанні встановити мінімальні розміри середньої заробітної плати на рівні:

півтора МЗП (12 000 грн у 2025 році);

двох МЗП (16 000 грн у 2025 році).

Перша норма пошириться на суб’єктів господарювання, торгові точки яких розташовані за межами обласних центрів і Києва на відстані понад 50 кілометрів. Також площа однієї торговельної зали не повинна перевищувати 500 метрів квадратних. Друга норма пошириться на продавців, у яких місця торгівлі не відповідають зазначеним вище умовам.

Що загрожує за невиконання вимоги

"Розрахунок розміру середньої щомісячної заробітної плати або загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання здійснюється за період, починаючи з дня набрання чинності Законом № 4536", — констатували в ДПС.

Якщо під час перевірки контролюючий орган зафіксує невідповідність затверджених норм упродовж трьох повних календарних місяців поспіль, результатом стане припинення дії ліцензії. Невеликі ринкові гравці через неможливість швидкої адаптації до нововведення можуть піти в тінь чи взагалі закрити бізнес.

З одного боку, це хороша новина для працівників. З іншого — продавцям доведеться підвищити офіційні зарплати, що може негативно відобразитися на вартості продукції для кінцевих споживачів. Адже суб’єкти господарювання, вірогідніше, перекладуть нові витрати на покупців.

