Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Деяким медикам підвищать зарплату — на які суми розраховувати

Деяким медикам підвищать зарплату — на які суми розраховувати

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 11:17
Зарплати медиків — кому розраховувати на підвищення та скільки будуть отримувати лікарі
Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

В Україні планують підвищити зарплати лікарів, але збільшення доходу торкнеться далеко не всіх співробітників медичної сфери. Перегляд сум проведуть для фахівців, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій.

Про це розповіла премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у власному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Скільки платитимуть медикам

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів у четвер, 25 вересня, за підсумками поїздки у прифронтові громади Донецької та Дніпропетровської областей. Передбачається, що зарплати працівників, які виконують посадові обов’язки в зонах бойових дій, становитимуть:

  • для лікарів — 40 000 грн;
  • для середнього медперсоналу — 27 000 грн;
  • для молодшого медперсоналу — 18 000 грн.

"Зокрема, це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян", — уточнила Юлія Свириденко.

Фахівці медичної сфери в зонах можливих бойових дій будуть отримувати зарплати на рівні 28 000, 18 000 та 9 000 грн відповідно. Ці зміни повинні допомогти в підтримці лікарів, які продовжують виконувати обов’язки в надскладних умовах, щодня рятуючи життя інших людей.

Доходи сімейних лікарів

Наприкінці літа 2025 року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону про збільшення зарплат сімейних лікарів з 1 січня 2026-го. За його словами, відбудеться перерахунок капітаційної ставки (фіксована сума, яку держава сплачує медзакладу за обслуговування одного пацієнта).

"Щоб з 1 січня 2026 року за складання 1800 декларацій із сімейним лікарем мінімальна базова заробітна плата була 35 000 грн. А далі ми розуміємо, що є можливість дораховувати кошти", — зазначив Ляшко.

Плюс мають зрости коефіцієнти для медиків, які надають екстрену допомогу в населених пунктах, розташованих у зонах бойових дій. За рішенням Кабінету Міністрів, коефіцієнт становитиме 6,01 замість 1,26 для зони активних бойових дій, 1,48 замість 1,1 — для зони можливих бойових дій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у Європі середні зарплати різняться від понад 8 000 євро у Швейцарії до трохи більше 1000 євро в Болгарії. Захід і Північ лідирують за сумами, тоді як Схід і Південь характеризуються скромнішими доходами.

Також ми писали, що деяких роботодавців чекають зміни з 1 жовтня. Суб’єкти господарювання повинні встановити мінімальну середню зарплату на рівні 16 000 грн, але правило поширюється не на всіх.

зарплати медики гроші Юлія Свириденко лікарі
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації