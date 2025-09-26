Зарплати медиків — кому розраховувати на підвищення та скільки будуть отримувати лікарі

Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

В Україні планують підвищити зарплати лікарів, але збільшення доходу торкнеться далеко не всіх співробітників медичної сфери. Перегляд сум проведуть для фахівців, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій.

Про це розповіла премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у власному Telegram-каналі.

Скільки платитимуть медикам

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів у четвер, 25 вересня, за підсумками поїздки у прифронтові громади Донецької та Дніпропетровської областей. Передбачається, що зарплати працівників, які виконують посадові обов’язки в зонах бойових дій, становитимуть:

для лікарів — 40 000 грн;

для середнього медперсоналу — 27 000 грн;

для молодшого медперсоналу — 18 000 грн.

"Зокрема, це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян", — уточнила Юлія Свириденко.

Фахівці медичної сфери в зонах можливих бойових дій будуть отримувати зарплати на рівні 28 000, 18 000 та 9 000 грн відповідно. Ці зміни повинні допомогти в підтримці лікарів, які продовжують виконувати обов’язки в надскладних умовах, щодня рятуючи життя інших людей.

Доходи сімейних лікарів

Наприкінці літа 2025 року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону про збільшення зарплат сімейних лікарів з 1 січня 2026-го. За його словами, відбудеться перерахунок капітаційної ставки (фіксована сума, яку держава сплачує медзакладу за обслуговування одного пацієнта).

"Щоб з 1 січня 2026 року за складання 1800 декларацій із сімейним лікарем мінімальна базова заробітна плата була 35 000 грн. А далі ми розуміємо, що є можливість дораховувати кошти", — зазначив Ляшко.

Плюс мають зрости коефіцієнти для медиків, які надають екстрену допомогу в населених пунктах, розташованих у зонах бойових дій. За рішенням Кабінету Міністрів, коефіцієнт становитиме 6,01 замість 1,26 для зони активних бойових дій, 1,48 замість 1,1 — для зони можливих бойових дій.

