Зміни для ФОП у жовтні 2025 — що чекає підприємців у новому місяці

Жовтень 2025 року приніс кілька нововведень для ФОПів, які позитивно вплинуть на діяльність підприємців. Їх чекає обов’язкова сплата податків і звітування перед контролюючим органом. Не завадить дізнатися, що зміниться в новому місяці 2025 року.

Які податки потрібно заплатити

Ставки залишилися незмінними. ФОПи на спрощеній системі сплачують фіксовані суми за місяць або відсоток від доходу за квартал. У жовтні доведеться поповнити державний бюджет такими податками:

військовий збір — 800 грн;

єдиний соціальний внесок — 1 760 грн;

єдиний податок — 302,80 грн (ФОП 1 груп), 1 600 грн (ФОП 2 група);

ПДФО — 18%.

Представники 3 групи до середини листопада повинні заплатити 1% військового збору та 5% єдиного податку від доходу.

Зміни в оподаткуванні

Вагомим нововведенням жовтня 2025 року стало набуття чинності положень Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства".

Цей документ розширив перелік пільговиків, які звільняються від сплати єдиного соціального внеску. Тепер кошти можуть економити офіційно працевлаштовані українці, але без уточнення про "основне місце роботи", як було раніше. Головне — мати іншого страхувальника, який сплачує ЄСВ за ФОПа.

У список пільговиків включили:

самозайнятих осіб;

сумісників;

підприємців у трирічний декретній відпустці.

Що стосується періоду перебування в декреті, то закон передбачає зарахування цього часу до страхового стажу, якщо орган соціального захисту сплачує єдиний соціальний внесок за мам-ФОПів. Але на практиці можливі проблеми з автоматизацією процесу. Швидше за все, це відбуватиметься за окремими заявками підприємців.

Вимоги до продавців товарів

Ще одне вагоме нововведення жовтня торкнулося продавців підакцизних товарів, зокрема алкоголю, пального, сигарет, рідин для електронного паління тощо. Тепер роботодавці повинні підвищити середню зарплату до рівня двох мінімальних — це 16 000 грн у 2025 році.

Трохи менша сума — 12 000 грн — передбачена для підприємців, які знаходяться на відстані понад 50 км від великих міст і володіють торговими точками з площею до 500 кв.м. Ухилення від нової вимоги протягом трьох місяців поспіль буде підставою для анулювання ліцензії.

Нагадаємо, деяким українцям доведеться заплатити штраф навіть після закриття ФОП. Це чекає підприємців, які несвоєчасно подали ліквідаційну декларацію чи взагалі забули про обов’язкову звітність.

Також ми писали, що всім ФОПам необхідно подати заявку на отримання повідомлень від податкової служби в Електронному кабінеті платника. Це дозволить уникнути проблем через загублені листи.