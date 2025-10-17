Відео
Україна
Відео

Під прицілом податкової — кого з ФОП можуть перевірити першими

Під прицілом податкової — кого з ФОП можуть перевірити першими

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 12:33
Оновлено: 12:08
Кого з ФОПів податкова може перевірити вже скоро — 4 категорії підприємців
Видача чека. Фото: Pixabay

Деякі представники бізнесу найбільше ризикують потрапити під податкову перевірку, оскільки вони перебувають під посиленою увагою контролюючого органу. Аби уникнути проблем, необхідно слідкувати за веденням підприємницької діяльності.

Хто з ФОПів ризикує спровокувати податкову, розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Читайте також:

ФОП без фіскальних чеків

Звісно, не всі підприємці зобов’язані видавати клієнтам розрахункові документи. Але якщо вони приймають оплати через системи електронних платежів, зокрема NovaPay, то повинні фіксувати такі операції касовими чеками або фіскальними квитанціями.

Контролюючий орган має доступ до інформації про транзакції, що проходять через платіжні системи. Він може легко перевірити відповідність сум, наявність реєстратора розрахункових операцій, своєчасність видачі чеків, декларування доходів і багато іншого.

ФОП без дотримання зарплатних вимог

З 1 жовтня 2025 року для продавців підакцизних товарів встановили нову вимогу — середня зарплата має перебувати на мінімальному рівні 12 000 або 16 000 грн (залежно від місця здійснення діяльності). Це стосується ФОПів, які реалізують алкоголь, сигарети і пальне.

Якщо податкова дізнається про ухилення від зобов’язання, то може анулювати ліцензію на торгівлю підакцизними товарами. Підприємцям необхідно провести аудит зарплатного фонду, сплатити подвійний ЄСВ за відсутності працівників і зібрати підтверджувальні документи про здійснення виплат.

ФОП без первинного обліку товарів

Йдеться саме про бізнес, який займається продажем техніки. Цей сегмент ризикує найбільше, оскільки електроніка — категорія товарів із високою маржинальністю. Контролюючий орган буде перевіряти:

  • наявність товарно-транспортних накладних на кожну партію;
  • правильність ведення книги обліку;
  • відповідність залишків на складі фактичним даним;
  • походження товару (офіційні постачальники чи "сірий" імпорт);
  • співставлення закупівельних документів з обсягами продажів.

Виявлені документальні порушення загрожують штрафом у розмірі 100% від вартості проданих товарів. Враховуючи високі ціни на техніку, важко уявити, скільки доведеться заплатити в разі відсутності звичайної накладної.

ФОП з підозрілими касовими операціями

Четверта категорія підприємців — це ФОПи з касовими апаратами, в яких незвичні статистичні показники можуть свідчити про маніпуляції з доходами. Наприклад, критичним індикатором для податкової буде надмірний відсоток повернень товару, оскільки такою схемою часто прикривають фіктивні продажі.

Ще один нетиповий маркер — низький відсоток готівкових розрахунків. Для роздрібної торгівлі середній показник готівкових операцій становить 40-60%. Сильне відхилення може вказувати на приймання коштів без проведення платежів через РРО.

Нагадаємо, в Україні чимало "сплячих ФОПів", але далеко не всім підприємцям дозволено вибірково сплачувати податки чи взагалі не поповнювати державний бюджет. Пільги мають одиниці.

Також ми писали, які зміни приніс жовтень 2025 року ФОПам в Україні. Тепер більша кількість підприємців може не сплачувати ЄСВ, а деякі бізнеси повинні підтягнути середню зарплату до мінімально допустимого рівня.

ФОП Податкова служба штрафи перевірки підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
