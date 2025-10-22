Зарплаты учителей могут измениться — что предусмотрели в Госбюджете-2026

Урок в школе. Фото: УНИАН

В среду, 22 октября, Верховная Рада приняла проект Государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Народные депутаты поддержали правки по образовательной сфере, которые касаются повышения зарплат учителей.

Об этом говорится на официальном портале ВРУ.

Что может измениться для учителей в 2026

Законопроект №14000 "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" поддержали за основу 256 парламентариев. А финальное голосование должно состояться до 20 ноября. Проект дополнили многими правками относительно сферы образования. Одна из важнейших — поэтапное повышение заработной платы учителей, преподавателей и научно-педагогических сотрудников университетов.

Если документ пройдет второе голосование в текущем виде, то педагоги смогут рассчитывать на подготовку новой модели оплаты труда. Предусматривается двухэтапное увеличение сумм, которые получают сотрудники учреждений образования:

с 1 января — на 30%;

с 1 сентября — еще на 20%.

Для реализации замысла планируют выделить 41,8 млрд гривен. А остатки средств образовательной субвенции по состоянию на 1 января 2026 года направят в специальный фонд МОН — с последующим использованием на сопутствующие потребности отрасли.

В случае выполнения инициативы средняя зарплата учителей в Украине повысится до 21 707 грн с 1 января 2026 года. А с сентября сумма составит 25 037 грн. Для сравнения, в 2025 году средний показатель будет находиться на уровне 16 737 грн.

Кабинет Министров в течение 14 дней (до 5 ноября) должен проработать принятые решения перед вторым чтением в Верховной Раде.

Как может измениться минимальная зарплата

Некоторые социальные стандарты хотят пересмотреть. Если проект Госбюджета пройдет финальное голосование в текущем виде, то будут утверждены такие суммы с 1 января:

минимальная зарплата — 8 647 грн (+647 грн);

прожиточный минимум — 3 209 грн (+189 грн);

минимальная пенсия — 2 595 грн (+234 грн).

При этом ожидается замедление роста ВВП до 2,4%. Потребительские цены могут измениться на 9,9% в сторону увеличения. Курс доллара заложили на уровне 45,7 грн/долл., однако этот прогноз никак не влияет на реальные колебания показателей на валютном рынке.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодателей, которые платят зарплаты ниже средних по отрасли, будут признавать рисковыми. Это повысит шанс налоговых проверок. Гетманцев советует бизнесу платить официально.

Также мы писали, что будет с зарплатами медиков в ноябре 2025 года. Сотрудники получат минимум 20 000 грн, если речь идет о врачебных и фармацевтических должностях в учреждениях здравоохранения.