Что будет с зарплатами медиков с 1 ноября — минимальные суммы в Украине

Работа медицинского персонала чрезвычайно важна во время полномасштабной войны. Но сотрудников не хватает из-за низкого денежного обеспечения, особенно в сельской местности. Возникает вопрос, что будет с зарплатами врачей в ноябре 2025 года и рассчитывать ли им на повышение выплат.

Сколько зарабатывают врачи в Украине

Конечные суммы зависят от базового оклада и различных доплат, например, за высшую квалификацию (от 10% до 30%), стаж работы (до 30% после 10 лет) и вредные условия труда (около 25%).

Минимальный доход медиков установлен на государственном уровне: размеры очерчены в постановлении Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения" от 13.01.2023 № 28. По состоянию на ноябрь 2025 года речь идет о таких суммах:

20 000 грн — для лиц, занимающих врачебные должности в учреждениях здравоохранения, должности фармацевтов, должности профессионалов в области и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;

15 000 грн — для врачей-интернов, которые отнесены едиными квалификационными требованиями к должностям специалистов;

13 500 грн — для лиц, занимающих должности, отнесенные едиными квалификационными требованиями к должностям специалистов.

Минимальные зарплаты в зонах боевых действий

Отдельно в постановлении определены минимальные размеры оплаты труда медиков, выполняющих должностные обязанности в зонах боевых действий. В сентябре Кабинет Министров принял изменения, предусматривающие дополнительное финансирование учреждений для увеличения фонда заработной платы.

Отныне смоделированный уровень оклада в зонах активных боевых действий составляет:

40 000 грн — для врачей;

27 000 грн — для медицинских сестер и других средних работников;

18 000 грн — для младших медицинских работников.

Для территорий возможных боевых действий моделируемый уровень оплаты повысится до 28 000 грн, 18 000 грн и 9 000 грн соответственно. Однако стоит уточнить, что реальная сумма выплат может отличаться от смоделированной из-за разной нагрузки и специфики работы, поскольку сформированный дополнительный зарплатный фонд будут распределять между медицинскими сотрудниками.

