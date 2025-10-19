Зарплаты в Метинвесте, Интерпайпе и АрселорМиттале — сколько зарабатывают работники на заводах в октябре 2025 года

Цех металлургического завода. Фото: УНИАН

Показатель средней зарплаты в Украине в 2025 году пересек отметку в более чем 25 тысяч гривен. Однако в некоторых отраслях в октябре можно зарабатывать еще больше денег.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько зарабатывают на крупнейших металлургических заводах страны в октябре 2025 года.

Зарплаты в Интерпайпе

Компания, как свидетельствуют данные на одном из порталов по поиску работы, предлагает своим работникам зарплаты от 18 тысяч до 30 тысяч гривен. Например, грузчик/штабелировщик металла ежемесячно будет получать по 26 тысяч гривен. Несколько скромнее выплаты обещают аппаратчику химической водоочистки — от 18 тысяч до 20 тысяч гривен.

Интерпайп предлагает как ночные, так и дневные смены по 11,5 часа. Также компания предоставляет транспорт работникам, чтобы они бесплатно доехали до места работы.

Зарплаты на АрселорМиттал Кривой Рог

Металлургический гигант в октябре ищет на работу газовщиков, слесарей, водителей. Денежное обеспечение предлагают на уровне от 13 тысяч до 35 тысяч гривен. Среди основных требований к кандидатам:

желание работать и учиться;

готовность работать в производственных условиях;

ответственность и внимательность к деталям.

Зарплаты на Метинвесте

Здесь можно найти работу как грузчиком или водителем, так и электрогазосварщиком или электромонтером. Зарплаты в октябре на Метинвесте достигают отметки в 45,7 тысячи гривен.

Компания в октябре ищет людей с опытом работы на металлургических или коксохимических предприятиях, предлагая не только официальное трудоустройство и медстрахование, но и возможность получить бронь от мобилизации.

Ранее мы рассказывали о предприятии Криворожсталь и кто им руководит сейчас. Узнавайте также, что происходит с металлургией в Европе.